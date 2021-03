Legault annonce des assouplissements: le couvre-feu est réduit à Montréal

QUÉBEC — Le moment est enfin venu pour le Québec de jeter un peu de lest, quant aux mesures sanitaires et aux règles de confinement.

L’heure du couvre-feu en zone rouge passera donc de 20h à 21h30 à compter de mercredi, a annoncé le premier ministre François Legault, mardi en fin de journée, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Il s’agit essentiellement de la grande région de la métropole, soit l’île de Montréal, Laval, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière, dont les citoyens pourront reporter un peu le début de la période de confinement à la maison, comme à peu près partout ailleurs au Québec.

Trois régions éloignées des grands centres (la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec) passent en zone jaune, et évitent ainsi le couvre-feu.

Le milieu de l’éducation pourra lui aussi souffler un peu. En zone orange, au secondaire, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire pourront se présenter en classe, à temps plein, à partir du 22 mars.

Dès le 26 mars, les salles de spectacles pourront ouvrir leurs portes en zone rouge.

Le premier ministre dit prévoir que toutes les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent espérer être vaccinées à la mi-avril et tous les Québécois qui le désirent devraient avoir accès à la première dose avant la Fête nationale le 24 juin.