Legault décrète la réouverture de certains commerces dès le 8 février

QUÉBEC — Alors que la pandémie semble montrer enfin des signes d’essoufflement au Québec, surtout dans les régions éloignées des grands centres, le premier ministre François Legault privilégie la stratégie des petits pas, en annonçant mardi une série d’assouplissements ciblés aux mesures de confinement.

L’évolution positive de la situation ces dernières semaines a convaincu le premier ministre que le moment était venu de lever le pied, sans pour autant renoncer à l’essentiel des mesures sanitaires en place et des consignes de confinement décrétées au cours des derniers mois, car «la bataille n’est pas finie».

Le processus de déconfinement s’effectuera donc à géométrie variable, sur une base régionale, graduellement.

Ainsi, à compter du 8 février, partout au Québec, les commerces non essentiels pourront ouvrir leurs portes, de même que les salons de coiffure et les musées.

Québec voulait «donner un peu d’oxygène à nos commerçants», a dit M. Legault, en conférence de presse, en fin de journée, mardi.

Le couvre-feu imposé aux Québécois est maintenu partout au Québec. En zone rouge, il demeure inchangé, soit entre 20 heures et 5 heures le lendemain matin. Théâtres, restaurants, cinémas et salles de spectacles demeurent fermés dans ces zones, qui incluent la plupart des régions du Québec, dont Québec et Montréal.

Mais dans six régions où le virus est moins présent, le couvre-feu débutera à 21h30, jusqu’à 5 heures le lendemain.

Ces régions sont celles de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le Nord du Québec.

Les gens de ces régions, classées en zone orange, pourront bénéficier de certains assouplissements, dont l’ouverture des restaurants, des gyms et la pratique de sports intérieurs. On annonce aussi l’ouverture des théâtres, salles de spectacles et des cinémas, mais à compter du 26 février.

Les commerces jugés non essentiels sont fermés depuis le 25 décembre. Ils devaient rouvrir le 11 janvier, mais l’échéance a été reportée au 8 février, compte tenu du grand nombre d’éclosions et des nombreuses hospitalisations reliées au virus.

Les commerces demeurés ouverts étaient notamment les épiceries et les commerces de produits alimentaires, les restaurants mais uniquement pour les plats à emporter, les pharmacies, la SAQ et la SQDC, de même que les quincailleries.

Depuis quelques semaines, la pandémie semble perdre du terrain. Le nombre de cas d’infections à la COVID-19 et le nombre d’hospitalisations suivent une tendance marquée à la baisse. Mardi, le Québec rapportait 1053 nouveaux cas et 34 personnes en moins ayant besoin d’être hospitalisées, comparativement à la veille.

Les rassemblements intérieurs demeurent interdits.