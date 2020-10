Legault défend sa gestion de la deuxième vague et son choix de mesures

QUÉBEC — Une fois de plus, le premier ministre François Legault a tenu à défendre, jeudi, sa gestion de la deuxième vague de la pandémie.

En conférence de presse, il n’avait aucune annonce à faire, ni aucune nouvelle mesure à imposer, mais il tenait à dire que les mesures sanitaires en place au Québec en zone rouge n’étaient «pas plus dures qu’ailleurs» dans le monde.

Il a réaffirmé que la situation au Québec demeurait critique, mais stable, avec environ 1000 nouveaux cas chaque jour d’infections à la COVID-19 depuis plusieurs semaines.

La stratégie en vigueur vise toujours à réduire le nombre de contacts interpersonnels.

Avec le retour des températures plus froides et le fait que les gens sont davantage enfermés à la maison, à moins de deux mètres, le mois de novembre sera un test important de la capacité du Québec de contrôler la situation, a dit de son côté le ministre de la Santé, Christian Dubé.

De mercredi à jeudi, le Québec a rapporté 1030 nouveaux cas et déploré 25 décès. M. Legault s’est réjoui du fait que, si on compare au printemps, on compte bien moins de décès dans les Centres hospitaliers et de soins de longue durée (CHSLD).

Le nombre d’hospitalisations est à la baisse, pour un total de 509.