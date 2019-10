Legault demande pardon: Le Québec présente ses excuses aux Autochtones

QUÉBEC — Le Québec présente officiellement ses excuses «les plus sincères» aux nations autochtones pour les préjudices graves subis par elles au cours des ans.

La société québécoise a manqué à son devoir envers les Autochtones, a reconnu mercredi le premier ministre François Legault, en leur demandant publiquement pardon.

Le premier ministre Legault a choisi le décor solennel du Salon bleu du parlement, mercredi matin, pour réagir au rapport de la Commission Viens sur les relations entre le Québec et les Autochtones, rendu public lundi.

Dans les tribunes, plusieurs chefs autochtones étaient présents pour entendre ce qu’il avait à dire, dont le chef de l’Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador (APNQL), Ghislain Picard.

Après deux ans de travaux, la commission, dirigée par le juge à la retraite Jacques Viens, en est venue à la conclusion que les Autochtones du Québec étaient victimes de discrimination systémique et que cette situation devait cesser au plus tôt.

Son rapport contenait quelque 500 pages et 142 recommandations, dont celle exhortant le gouvernement du Québec à présenter des excuses publiques aux peuples autochtones pour les préjudices subis dans le passé et présentement.

Le rapport contient des «constats accablants» et fait état de «situations troublantes» vécues par les Autochtones, des faits qui mettent en cause «la dignité humaine», plus particulièrement celle des femmes, a commenté le premier ministre.

Voilà une «situation indigne de la société québécoise», a-t-il indiqué, ajoutant que le gouvernement du Québec allait faire en sorte de changer les choses.

«Le Québec va répondre présent», a-t-il dit, en espérant la collaboration du gouvernement fédéral.

«On peut, on doit améliorer les relations» avec les nations autochtones, a aussi dit le premier ministre dans sa déclaration écrite.

La commission Viens réclamait aussi tout un train de mesures destinées à améliorer leurs conditions de vie et à leur fournir un meilleur accès aux services publics.

Pour s’assurer que son rapport ne serait pas tabletté, M. Viens suggérait aussi que le Protecteur du citoyen soit chargé de veiller à ce que ses 142 recommandations ne restent pas lettre morte.

La commission avait pour mandat d’enquêter sur les relations entre les Autochtones et les services publics québécois, particulièrement les services policiers, à la suite d’un reportage de Radio-Canada, en 2015, qui donnait la parole à une dizaine de femmes autochtones affirmant avoir été victimes d’abus sexuels de la part de policiers de la Sûreté du Québec en poste à Val-d’Or.

M. Viens plaide dans son rapport l’urgence de rétablir un lien de confiance entre les Autochtones et la société québécoise, invitée à tourner le dos à toute attitude «colonialiste» et «paternaliste» envers eux. Il y déplore surtout la méconnaissance des Québécois de la culture et des traditions des nations autochtones, tout en dénonçant les préjugés entretenus envers elles.

Au total, en deux ans, 765 témoins avaient été entendus par la commission.

Cette dernière revendiquait par ailleurs l’adoption d’une loi, qui veillerait à donner suite à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Des recommandations portaient sur divers sujets reliés aux services publics, dont l’accès au logement, la reconnaissance des corps policiers autochtones, de meilleures conditions de détention et un traitement différencié pour les enfants autochtones confiés à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de les maintenir dans leur milieu.

Par ailleurs, une rencontre est planifiée entre le gouvernement et les Premières Nations, le 17 octobre, pour planifier la suite des choses et dresser conjointement la liste des priorités d’action, en se basant sur le rapport Viens.