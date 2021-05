Legault dit que son gouvernement a proposé des offres «raisonnables» aux syndicats

À l’issue d’une rencontre avec divers dirigeants syndicaux, dimanche, François Legault a dit vouloir conclure les négociations du secteur public dans un horizon de deux à trois semaines, sans toutefois revoir son offre aux quelque 550 000 employés de l’État québécois.

En conférence de presse à Montréal, le premier ministre a martelé que les offres sur la table sont déjà «raisonnables» et «généreuses» dans le contexte de la pandémie. Et il est, selon lui, d’autant plus nécessaire de «tourner la page» à cause de la crise sanitaire.

«On est au bout de la capacité de payer des Québécois, a-t-il soutenu, aux côtés de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Je pense que c’était important de le dire clairement aux chefs syndicaux: même si vous continuez pendant six mois, pendant un an, il n’y en aura pas plus d’argent.»

Questionné sur une éventuelle loi spéciale, M. Legault n’a pas explicitement écarté cette possibilité, mais il s’est dit persuadé de pouvoir parvenir rapidement à une entente.

Dans sa dernière offre présentée le 31 mars dernier, soit un an après l’échéance des conventions collectives, Québec a maintenu sa proposition de 5 % sur trois ans, mais avec une majoration possible de 1% si l’inflation dépasse le seuil de 5 % et si la croissance prévue par le gouvernement se concrétise.

M. Legault a fait valoir que son gouvernement avait offert des propositions «historiques», puisqu’elles sont différentes entre les secteurs.

Le gouvernement Legault propose notamment des augmentations de salaire dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

La FAE est devenue plus tôt cette semaine la seconde organisation du secteur public à conclure une entente au moins partielle avec Québec, la FIQ s’étant déjà entendue sur les conditions de travail de ses 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires et autres.

La FIQ n’est toutefois pas parvenue à s’entendre avec Québec sur les questions intersectorielles, comme les salaires, qu’elle négocie en alliance avec l’APTS.