Geneviève Guilbault présente ses excuses

BROMONT, Qc — La ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Genviève Guilbault, a présenté ses excuses à des ex-employés de son cabinet mercredi.

Lundi, elle s’était vantée d’avoir congédié des membres de son personnel politique pour incompétence, ce qui a suscité un tollé notamment dans l’opposition. Elle s’est trouvée à briser une règle non écrite selon laquelle on ne doit pas taxer publiquement d’incompétence ses employés, selon plusieurs.

En mêlée de presse mercredi matin avant de se rendre à la séance du conseil des ministres, Mme Guilbault, a admis: «J’aurais dû employer d’autres termes et je m’excuse si cela a pu offenser des gens.»

L’opposition officielle réclame que Mme Guilbault paie pour cette faute. Selon le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, le premier ministre François Legault doit retirer le portefeuille de la Sécurité publique à Geneviève Guilbault, .

Il estime qu’elle est en pleine crise parce qu’elle en a trop sur les épaules, avec son rôle de vice-première ministre, de ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale nationale.

La députée libérale Christine St-Pierre estimait, mardi, que Mme Guilbault avait manqué de «coeur» et de «savoir-vivre». Quatre personnes ont quitté le cabinet de Mme Guilbault depuis le printemps, dont son chef de cabinet.

M. Arcand en a rajouté une couche, mercredi, à son arrivée au caucus présessionnel de sa formation politique, à Bromont, en Estrie. Selon lui, Mme Guilbault a de sérieux problèmes de gestion, et donc, le premier ministre n’a d’autre choix que d’alléger ses tâches.

«Clairement, la ministre ne semble pas être capable de faire le travail», a-t-il lancé en impromptu de presse.

Il accuse par ailleurs le gouvernement Legault de rester les bras croisés devant les nombreux problèmes des corps policiers au Québec.

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) est sans chef permanent depuis que Robert Lafrenière a annoncé sa démission le 1er octobre 2018, jour de l’élection provinciale.

La Sûreté du Québec (SQ) est également sans chef permanent depuis que son directeur Martin Prud’homme a été relevé de ses fonctions il y a sept mois pour des motifs encore inconnus.

«Je pense qu’il y a de sérieux problèmes, clairement, a affirmé M. Arcand. Je demande ce matin à ce que François Legault reprenne le dossier de la Sécurité publique, parce que visiblement, quand on regarde la situation qui est devant nous aujourd’hui, on s’aperçoit que ça fait déjà un an qu’on n’a personne à l’UPAC, on a un directeur général de la SQ qui a été suspendu sans savoir après plusieurs mois pourquoi, on a un directeur adjoint par intérim qui s’en va très bientôt. Je pense qu’il y a des problèmes de gestion et on a une ministre qui est aux prises dans son cabinet, visiblement, avec énormément de problèmes.»