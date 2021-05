Legault et LeBel rencontreront des chefs syndicats dimanche après-midi

MONTRÉAL — Le cabinet du premier ministre François Legault a confirmé que lui et la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel rencontreront dimanche après-midi les chefs de diverses organisations syndicales.

Cette réunion convoquée au lendemain de la Journée internationale des travailleurs se déroulera au Palais des congrès de Montréal.

M. Legault et Mme Lebel parleront aux dirigeants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale des syndicats du Québec, de la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

Les négociations dans le secteur public seront à l’ordre du jour. Ce n’est pas un hasard si l’invitation a été lancée aux syndicats qui n’ont pas encore conclu une entente avec le gouvernement québécois.

La Fédération autonome de l’enseignement a annoncé vendredi que 88% de ses membres avaient approuvé l’entente de principe conclue avec le gouvernement sur le renouvellement de la convention collective.

Il y a deux semaines, les représentants de trois syndicats du milieu de la santé avaient demandé au gouvernement de s’asseoir à la table des négociations.