Legault et Trudeau dénoncent le racisme suivant l’affaire Floyd aux États-Unis

Le racisme envers les Noirs existe au Canada et doit être combattu, ont soutenu François Legault et Justin Trudeau, lundi. Cependant, les deux hommes ne s’entendent pas sur la présence d’un racisme «systémique».

Ils ont réagi lors de points de presse distincts à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain qui a péri lors d’une intervention policière lundi dernier à Minneapolis.

Ce décès a provoqué des manifestations dans plusieurs villes et ravivé les appels à en finir avec un racisme systémique en Amérique.

De passage à Montréal, théâtre la veille d’une manifestation antiracisme qui a dégénéré, M. Legault a déclaré que la mort de George Floyd était choquante et révoltante.

Selon lui, les événements de Minneapolis sont la preuve «qu’on a encore du travail à faire pour lutter contre le racisme», même au Québec.

Le chef du gouvernement québécois a reconnu l’existence du profilage racial, en disant croire que les forces de l’ordre n’avaient peut-être pas suffisamment de représentants des différentes communautés culturelles.

Par contre, s’est-il empressé d’ajouter, le problème au Québec n’est pas aussi grave qu’au sud de la frontière; la discrimination systémique n’existe pas, selon lui, car les personnes racistes sont une «petite minorité».

La discrimination systémique est une forme de discrimination qui relève d’un système, c’est-à-dire d’un ordre établi provenant de pratiques volontaires ou non.

«Ce qui se passe actuellement, ça nous rappelle tout le monde à l’ordre», a toutefois concédé M. Legault, en promettant d’aborder la question du racisme dans un livre vert sur la réalité policière au Québec.

D’Ottawa où il faisait le point sur le coronavirus, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, s’est quant à lui adressé directement aux jeunes Noirs.

Il a déclaré comprendre leurs inquiétudes, leur colère et leur peine et assuré que son gouvernement visait à combattre le racisme et la haine sous toutes leurs formes.

«Le racisme envers les Noirs, la discrimination systémique, l’injustice, ça existe aussi chez nous», a-t-il dit.

Lorsque les journalistes lui ont rappelé qu’il s’était déjà peint le visage en noir, ce qui renvoie à la pratique du «blackface», M. Trudeau a dit regretter «les choix que j’ai faits il y a longtemps».