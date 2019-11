Legault explique la baisse de popularité de son gouvernement

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault attribue la baisse de popularité de son gouvernement aux réformes qui «bousculent» les Québécois.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a perdu six points de pourcentage depuis le printemps, suggère un sondage Léger-Le Journal de Montréal publié mercredi.

Cette baisse semble profiter à la fois au Parti libéral du Québec (PLQ) et au Parti québécois (PQ), qui voient leurs appuis augmenter de six points et de quatre points de pourcentage respectivement.

Pendant ce temps, Québec solidaire (QS) chute de cinq points.

Réagissant au sondage mercredi matin, M. Legault a dit croire que son gouvernement a implanté des réformes qui bousculent les gens, comme celles en immigration et en éducation, par exemple.

Le coup de sonde, qui a été réalisé du 22 au 25 novembre auprès de 1 000 Québécois, suggère que c’est le dossier des maternelles 4 ans qui plombe actuellement le gouvernement de la CAQ.

«On a encore du travail à faire», a reconnu M. Legault en mêlée de presse. Il a ajouté cependant ne pas comprendre pourquoi les Québécois s’opposeraient aux maternelles 4 ans.

L’implantation des classes de maternelle 4 ans est un engagement électoral pour lequel François Legault a personnellement mis son siège en jeu.

Le sondage Léger-Le Journal de Montréal publié mercredi a une marge de manoeuvre de ± 3,1 pour cent et ce, 19 fois sur 20.