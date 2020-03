Legault interdit aux personnes âgées qui habitent en résidence de sortir

QUÉBEC — Il sera dorénavant interdit aux personnes âgées qui habitent en résidence de sortir de chez elles, a statué lundi François Legault.

Le premier ministre cherche à tout prix à éviter la propagation de la COVID-19 dans les résidences pour personnes âgées, après que plusieurs cas se furent déclarés en Estrie et dans Lanaudière.

Les personnes de 70 ans et plus sont plus à risque de conséquences graves si elles attrapent le virus, a rappelé M. Legault, lundi, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Jusqu’à présent, les quatre décès causés par le coronavirus au Québec proviennent de la même résidence pour personnes âgées, la résidence Eva, à Lavaltrie.

Dans la région de Lanaudière, lundi, il y avait 50 cas confirmés de COVID-19, soit 35 cas de plus que la veille, ont confirmé les autorités de santé publique.

M. Legault a dit avoir parlé à des propriétaires de résidences pour aînés, qui lui ont expliqué que la majorité de leurs clients ne sortaient plus à l’extérieur.

Or, «une petite minorité» continue de sortir et inquiète tous les autres résidants, lui a-t-on relaté.

Le premier ministre demande désormais à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir sauf exception, avec supervision.

«Je sais que c’est une mesure qui est dure, mais c’est une mesure qui est nécessaire parce que la dernière chose qu’on veut au Québec, c’est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées», a-t-il déclaré.

«C’est ça qui est le plus dangereux, qui pourrait avoir les résultats, malheureusement, les plus désastreux», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il demande aux plus jeunes d’aider les plus vieux en allant faire leur épicerie, ou en leur livrant leur commande à domicile.