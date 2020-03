Legault lance un appel à la patience et à la solidarité

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault a lancé mardi un nouvel appel à la patience et à la solidarité des Québécois, en leur rappelant que la crise actuelle et les mesures qu’elle entraîne sont temporaires.

«On a pris des mesures fortes, des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible», a dit M. Legault.

Le premier ministre a également assuré bien comprendre le stress des employés qui se retrouvent confinés à la maison ou des entrepreneurs qui se demandent s’ils sont en train de perdre l’oeuvre de toute une vie.

Le gouvernement s’occupera de cette situation plus tard, a-t-il dit, mais pour le moment, la priorité doit être accordée à combattre le coronavirus.

«La priorité pour les trois prochaines semaines, c’est d’éviter la contagion, éviter de propager davantage ce virus, a dit M. Legault. Je veux vous dire que tout ça, c’est temporaire. On n’est pas pris là-dedans pour toujours.»

Plus on agira avec force, a ajouté le premier ministre, plus on pourra émerger rapidement de la situation.