Legault lance un appel aux jeunes afin qu’ils s’orientent vers des emplois en santé

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault s’est transformé le temps d’un instant en conseiller d’orientation, profitant de sa tribune pour inviter les jeunes à considérer un emploi dans le domaine de la santé.

«Écoutez, avec le vieillissement de la population, ça va être important d’avoir plus de monde qui s’occupe de notre monde», a-t-il plaidé mardi en conférence de presse à Montréal.

«C’est une profession qui est valorisante, et (…) il va y avoir beaucoup d’emplois de disponibles dans les prochaines années. Aller étudier en soins infirmiers là, c’est une très bonne idée de carrière», a-t-il renchéri.

M. Legault parlait du besoin de renforcer le système de santé, au moment où les critiques se font justement de plus en plus acerbes sur l’état et la gestion du réseau. Il a admis que le réseau québécois était «magané».

La solution, selon lui, passe par l’ajout de personnel. D’ailleurs, le gouvernement s’apprête à présenter le mois prochain un plan complet de «refondation» du système de santé, a-t-il dit.

«Cette refondation-là, ça doit se faire autour du personnel», a affirmé le premier ministre, en rappelant que des bourses d’études étaient actuellement disponibles au cégep et à l’université.

Il a dit qu’il fallait valoriser le «jugement, l’initiative et l’autonomie» de chaque personne qui oeuvre dans le domaine de la santé, tout en les incitant à occuper un poste à temps plein.

«On l’a dit souvent: on ne pourra jamais avoir un réseau de la santé efficace avec 40 % des infirmières qui sont à temps partiel.»

Le gouvernement planche en outre sur un programme accéléré pour former des agents administratifs et des infirmières auxiliaires, a indiqué M. Legault.

La semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait donné un aperçu du projet de «refondation» de son gouvernement.

Il avait affirmé que le plan du gouvernement caquiste reposerait sur quatre principaux axes: les ressources humaines, l’accessibilité des données, les systèmes informatiques et les infrastructures.

Tout cela nécessitera des «réinvestissements» en santé, ajoute François Legault. «Il faut que le gouvernement (fédéral) augmente sa contribution qui, actuellement, est à 22 % seulement des dépenses totales de santé.»

Plus d’indépendance pour la Santé publique?

Qui plus est, Québec semble répondre favorablement à une demande qui est venue notamment de la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, concernant l’indépendance de la Santé publique face au politique.

La commissaire Castonguay a recommandé au gouvernement de donner au directeur national de santé publique le pouvoir d’informer le public de façon indépendante et de communiquer ses avis de manière transparente.

Mardi, en conférence de presse, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a lui-même annoncé qu’il organisera des conférences de presse sans représentants du gouvernement.

«Cette idée d’avoir des points de presse séparés, (…) elle est retenue, s’est-il félicité. Alors ça va se passer dans les prochains jours. Pour moi c’est une condition qui a été tout à fait acceptée.»