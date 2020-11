Legault observe les élections américaines sous l’angle de l’économie

Peu importe qui gagne les élections américaines, le Québec doit continuer de développer de bonnes relations économiques avec les gouverneurs des différents États, a indiqué le premier ministre François Legault jeudi.

Questionné à savoir quelles leçons il tirait des élections présidentielles aux États-Unis, le premier ministre du Québec a indiqué que l’appui impressionnant d’Américains à Donald Trump révélait une sorte «d’anxiété économique», qui est également présente au Québec.

Une anxiété, qui selon François Legault, se traduit par un support important aux politiques économiques protectionnistes.

«Historiquement, les démocrates sont davantage protectionnistes que les républicains, mais dans les quatre dernières années, on a un président républicain très protectionniste, alors peu importe qui gagne, Biden ou Trump, nous allons devoir continuer à nous battre», a-t-il expliqué en faisant référence aux entreprises québécoises qui dépendent du marché américain.

Peu importe qui gagne, les États-Unis vont toujours rester un partenaire très important pour le Québec a tenu a souligné le premier ministre.

«Le Québec, quand on regarde tous les échanges internationaux, on a un déficit de 10 milliards par année avec l’ensemble du monde, mais quand on regarde avec les États-Unis, le Québec a un surplus de 20 milliards, ça veut dire que si le Québec n’avait pas d’échange avec les États-Unis, on parlerait d’un déficit commercial de 30 milliards avec le reste du monde.»

Québec et Ottawa doivent continuer de faire des efforts de rapprochement avec les différents États pour stimuler et faire croître les échanges commerciaux entre les deux pays a indiqué François Legault.

Au moment où François Legault a fait ces commentaires jeudi, le démocrate Joe Biden se rapprochait de la majorité de 270 voix du collège électoral nécessaires pour succéder à Donald Trump, qui lui a amorcé un processus de contestation du dépouillement des votes dans certains États clés.