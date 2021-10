Legault promet de créer 37 000 nouvelles places en garderie d’ici 2025

QUÉBEC — Un enfant, une place. Le premier ministre François Legault s’est engagé jeudi à créer 37 000 places en garderie d’ici 2025. S’il atteint son objectif, le réseau serait complété et tous les besoins des parents seraient enfin comblés, du moins en principe.

En procédant à l’annonce de son «grand chantier pour les familles», en conférence de presse dans une aire de jeux pour enfants, le premier ministre a parlé d’un moment historique. Le chantier inclut un plan d’action et un projet de loi déposé jeudi matin par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

M. Legault a dit vouloir que son plan démarre «au plus sacrant» et que le projet de loi soit adopté au plus tôt.

Si le scénario annoncé jeudi fonctionne, le gouvernement Legault aura donc mis sept ans, de 2018 à 2025, et pris deux mandats pour répondre aux besoins des parents en matière de services de garde éducatifs.

Le chiffre de 37 000 places peut paraître un peu gonflé, puisque environ la moitié de ces places ont déjà été annoncées. On devrait donc plutôt parler d’une annonce de 18 000 nouvelles places d’ici 2025.

Dans tous les cas, il s’agit de places subventionnées, donc à tarif réduit, et un millier d’entre elles seront réservées aux Autochtones.

Le gouvernement calcule que son annonce est évaluée au total à 3 milliards $, mais pour ce qui est de la création des nouvelles places prévues, la somme requise doit être revue à la baisse à 1,8 milliard $.

Le gouvernement intervient dans ce dossier au moment où le réseau des services de garde éducatifs est aux prises avec une crise majeure.

Sous la gouverne caquiste, la liste d’attente pour obtenir une place en garderie a atteint des sommets jamais vus, comptant actuellement plus de 51 000 noms. Le réseau doit aussi composer avec une grave pénurie d’éducatrices, un phénomène en hausse constante. Le ministère de la Famille évalue qu’il manque environ 17 800 éducatrices pour répondre aux besoins des prochaines années.

Attendu depuis des années, le plan d’action gouvernemental contient 45 mesures au total, dont une majoration du crédit d’impôt pour frais de garde à l’enfance, qui devrait être annoncée lors de la mise à jour économique du ministre des Finances, fin novembre.

Pour contrer la pénurie, il inclut aussi un plan de recrutement d’éducatrices dont les règles seront assouplies, désormais axé sur l’alternance travail-études (une semaine au travail en garderie, une semaine en formation accélérée). Elles pourront donc se qualifier «graduellement».

Un certain nombre de places non subventionnées seront converties en places subventionnées.

Le gouvernement entend prendre le contrôle du guichet unique d’accès, éternelle source de critiques de la part des parents qui ignoraient quel était leur rang sur la liste d’attente et quand ils pourraient espérer avoir enfin la place convoitée. Les règles d’inscription au guichet unique d’accès à une garderie seront aussi modifiées, de manière à donner la priorité aux enfants vivant en milieu défavorisé.

Le projet de loi numéro un déposé jeudi par le ministre Lacombe change la façon d’attribuer les places, un processus jusqu’à maintenant très complexe comparé à une véritable «maison de fous» par le premier ministre, convaincu qu’il fallait imposer des changements «drastiques». Mais il ne voulait pas aller jusqu’à nationaliser le réseau des services de garde.

«Quand on regarde le fonctionnement des services de garde, moi je suis satisfait», a-t-il commenté, ajoutant que le problème de ce réseau tenait plutôt au processus d’autorisation des places.

«Ca prend des années autoriser des places», a-t-il déploré.

Quand sa loi sera adoptée, le ministre Lacombe fera en sorte d’avoir l’heure juste sur les besoins, région par région. Si aucun promoteur ne se montre intéressé dans telle région où des besoins existent, le projet de loi crée pour le ministre l’obligation d’intervenir et de prendre en mains le projet de développement requis.

«Finie l’attente interminable», a dit le ministre Lacombe.

Jusqu’à maintenant, les places subventionnées étaient attribuées à des demandeurs dans le cadre d’appels de projets lancés de manière sporadique et à intervalles irréguliers, plusieurs années pouvant s’écouler entre chacun. Désormais, on veut assurer un processus continu d’appels de projets.

Des règles seront assouplies, dans l’optique d’offrir plus rapidement plus de places. Ainsi, Québec veut revoir à la hausse le nombre maximum d’enfants accueillis par installation, qui passera de 80 à 100, et autoriser des locaux temporaires pour les accueillir. Le nombre de places maximal assumées par un titulaire de permis passera de 300 à 500.

La députée péquiste Véronique Hivon a réagi à l’annonce en disant que la profession d’éducatrice devra être revalorisée. Et sans revoir à la hausse substantiellement la rémunération des éducatrices, on ne réglera rien, selon elle.

La députée solidaire Christine Labrie a renchéri en rappelant que les éducatrices faisaient partie des professionnelles parmi «les moins bien payés au Québec». «Il n’y en aura pas de miracle sans rattrapage salarial», a-t-elle dit.

L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) a salué l’annonce, en affirmant que dans le milieu on aurait cependant apprécié «que ce projet-là se concrétise depuis fort longtemps», a dit Geneviève Bélisle, la directrice générale de l’organisme. Selon elle, le plus grand défi du gouvernement résidera désormais dans le recrutement et la rémunération adéquate des éducatrices.