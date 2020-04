Legault regrette de ne pas avoir haussé plus vite les salaires des préposés

QUÉBEC — Après avoir multiplié les appels aux Québécois et à des segments particuliers de la population depuis le début de la pandémie de la COVID-19, François Legault est allé dans une tout autre direction, vendredi, en procédant à une forme de mea culpa.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec a avoué que si c’était à refaire, il aurait augmenté plus rapidement les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l’accord des syndicats, plutôt que d’attendre la fin des conventions collectives, qui sont venues à échéance le 31 mars.

M. Legault, qui a dit en prendre la pleine responsabilité, y est allé de cet aveu en procédant à un rappel de la situation dans les CHSLD qu’il a qualifiée d’«urgence nationale». Une crise dans laquelle «on est entré mal équipé», a affirmé M. Legault, tout en reconnaissant que la situation s’était détériorée au point où 1800 personnes sont absentes dans les CHSLD.

M. Legault a dit en être arrivé à cette conclusion après s’être demandé «depuis plusieurs jours et plusieurs nuits» ce qu’il aurait dû faire autrement au cours des derniers mois, depuis un an et demi qu’il est premier ministre.

Lors de son point de presse, M. Legault a tenu à remercier les 2000 médecins qui acceptent de donner un coup de main dans les CHSLD et faire des tâches auxquelles ils ne sont pas habitués.

Au passage, il a insisté sur le fait que ce n’était pas le temps de négocier combien les médecins vont être payés pour le travail qu’ils viennent faire dans les CHSLD. Ce n’est pas le temps de parler d’argent, mais bien de sauver des vies, de sauver les vies des aînés, a-t-il aussi lancé.