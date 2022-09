Legault suspend sa tournée électorale pour appuyer les régions menacées par Fiona

MONTRÉAL — Le chef caquiste et premier ministre sortant, François Legault, suspend sa tournée électorale jusqu’à nouvel ordre à cause de la tempête Fiona qui se dirige vers les Îles-de-la-Madeleine, l’est de la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord.

M. Legault a affirmé, vendredi soir, sur Twitter, qu’on espérait le mieux, mais que tout le gouvernement se tenait prêt.

«On pense aux gens de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’ouragan Fiona semble se diriger droit sur les Îles, affirme-t-il. Vous êtes faits forts les Madelinots. Sachez que tout le Québec est avec vous.»

M. Legault dit être à Québec en contact avec la vice-première ministre Geneviève Guilbault et le secrétaire général du gouvernement.

«Dans les circonstances, j’ai annulé mes activités prévues demain (samedi) et suspendu notre tournée électorale jusqu’à nouvel ordre», affirme-t-il.

Les Îles-de-la-Madeleine surtout, mais aussi l’est de la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord doivent se préparer au pire, alors que l’ouragan Fiona se dirige vers ces régions et s’annonce comme l’une des plus graves tempêtes de l’histoire dans ces régions.

La période la plus intense s’amorcera dans la nuit de vendredi à samedi pour durer jusqu’en fin de soirée samedi pour les Îles-de-la-Madeleine et la pointe est de la Gaspésie, alors que le plein impact sur la Basse-Côte-Nord sera ressenti de samedi matin à dimanche matin.

En mêlée de presse, la cheffe libérale Dominique Anglade a indiqué suivre de près la situation, sans pouvoir dire si elle suspendait sa propre campagne.

«Notre formation politique est en lien avec la CAQ (et tous les autres partis) pour voir comment les choses évoluent», a-t-elle affirmé, vendredi soir.

«Là, on est au stade de penser à la sécurité du monde, c’est ça qui est important», a-t-elle ajouté.

Mme Anglade a dit aussi s’être entretenue avec le candidat de son parti aux Îles-de-la-Madeleine pour voir comment les gens se préparaient à affronter la tempête.

«Je pense que tout le monde est sur le qui-vive et attend de voir comment les choses vont se dérouler», a-t-elle indiqué.