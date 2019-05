Legault veut électrifier les transports, les bâtiments et les entreprises

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault veut électrifier transports, bâtiments et entreprises afin de réduire de 40 pour cent la consommation de pétrole au Québec d’ici 2030.

Il a en fait dimanche cette annonce au terme du conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a porté spécifiquement sur l’environnement.

M. Legault a lancé trois grands chantiers pour «électrifier le Québec», qui nécessiteront des investissements sans précédent.

Il a dit qu’il pourrait dégager les sommes en revoyant notamment la gestion du Fonds vert et en ajustant à la hausse le Plan québécois des infrastructures (PQI), qui planifie des investissements de plus de 100 milliards $ sur 10 ans, notamment dans le réseau routier.

«Si on parle par exemple du transport en commun, c’est amorti sur 40 ans», a-t-il fait valoir en point de presse dimanche, tout juste après avoir livré un discours enthousiaste devant 1300 militants en liesse.

La veille, une poignée de membres de la CAQ climato-sceptiques avaient demandé au parti de ne pas sacrifier leur «qualité de vie» pour aider les lobbys verts.

M. Legault a tenu à rassurer dimanche tous ses militants. «Les groupes de pression et les groupes de citoyens engagés, on les entend. Mais on n’est pas le gouvernement des groupes de pression», a-t-il dit sous les applaudissements.

Mais il a reconnu qu’il était important de faire plus d’efforts.

Au chapitre de l’électrification des transports, le premier ministre a confié sept projets à son ministre des Transports, François Bonnardel:

– achèvement du Réseau électrique métropolitain (REM) à Montréal;

– extension du REM sur les couronnes nord et sud de Montréal;

– prolongement de la ligne bleue du métro;

– construction d’un tramway à l’est de Montréal;

– construction d’un tramway sur le boulevard Taschereau, sur la Rive-Sud;

– construction d’un tramway à Québec;

– construction d’un projet de transport sur rail à Gatineau;

«D’ici 2030, tous les nouveaux trains, tramways, autobus financés par le gouvernement du Québec vont devoir être électriques, et (ils) vont être en grande partie fabriqués chez nous, ici au Québec», a-t-il déclaré.

M. Legault a suggéré qu’il pourrait entamer des négociations pour que l’exigence de contenu local dans ces projets passe de 25 pour cent à environ 65 pour cent.

Par ailleurs, il dit avoir demandé aux ministères de prendre les moyens pour qu’à partir de 2020, tous les nouveaux bâtiments soient chauffés et climatisés à l’énergie propre.

Enfin, le premier ministre souhaite remplacer les systèmes de mazout dans les secteurs industriel et agricole.