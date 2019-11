L’Église catholique dévoile 36 cas de violence sexuelle dans le Grand Vancouver

VANCOUVER — Une révision des dossiers des membres du clergé catholique de l’archidiocèse de Vancouver a permis de dévoiler 36 cas de violence sexuelle, la plupart impliquant des mineurs.

L’archevêque Michael Miller avait formé un comité l’année dernière pour procéder à un examen des dossiers dans la foulée de révélations concernant l’Église catholique partout dans le monde.

Des avocats ont été appelés à présenter devant le comité des résumés des diverses causes contre des membres du clergé. Selon le rapport publié vendredi, le comité a retenu 26 cas de violence sexuelle contre des mineurs, 7 autres impliquant des adultes et 3 cas où des prêtres ont eu des enfants.

Ces faits remonteraient jusqu’aux années 1950 et couvrent l’archidiocèse de la région métropolitaine de Vancouver, du district de la Sunshine Coast et certaines parties de la côte centrale de la Colombie-Britannique.

Le rapport présente 31 recommandations, dont une voulant que l’archidiocèse publie une liste des membres du clergé qui ont été condamnés, qui sont passés aux aveux ou qui ont été «accusés de manière crédible» avec leurs photos, leur emplacement actuel, et leurs anciens lieux de résidence et de travail.

Le document comporte les noms et les photos, pour la plupart, de neuf hommes qui ont été condamnés au criminel, qui ont réglé une poursuite contre eux ou qui ont été expulsés de l’Église même si leurs accusations ont été suspendues.

Avant la publication du rapport, l’archevêque Miller a déclaré dans une lettre que l’Église catholique a trop tardé à se pencher sur les violences sexuelles perpétrées en sein, et ce, à travers le monde.

«Au cours de la dernière année, guidés par la providence divine, nous avons étudié et appris plus que jamais auparavant sur la douleur que vous avez endurée», a-t-il écrit à l’intention des «victimes/survivants. Je réalise qu’aucune expression de regret ne permet de redresser l’horreur de ce qui s’est produit. Bien que rien ne puisse réparer le tort qui vous a été causé, je souhaite néanmoins présenter à chacun de vous mes excuses sincères pour le traumatisme, la violation de votre corps et votre âme, et le sentiment de trahison et d’abandon par l’église que vous ressentez.»