L’Église française défroque le prêtre pédophile Bernard Preynat

PARIS — L’Église catholique de France a reconnu un prêtre coupable d’avoir agressé sexuellement de nombreux scouts pendant plusieurs années et l’a expulsé du clergé jeudi, un geste particulièrement fort qui reflète le fait que la France s’attaque de plus en plus au scandale des agressions sexuelles par des membres du clergé.

La décision d’un tribunal ecclésiastique est le plus récent développement d’une affaire dont les répercussions ont atteint les plus hauts niveaux de l’Église française et même du Vatican. Le prêtre, Bernard Preynat, avait déjà avoué avoir agressé des scouts au cours des années 1970 et 1980.

Bernard Preynat, qui aurait agressé jusqu’à 85 garçons, sera jugé devant un tribunal français l’année prochaine. Le tribunal de l’Église a déclaré que son enquête interne avait révélé qu’il avait commis «des actes criminels à caractère sexuel contre des mineurs de moins de 16 ans».

Le tribunal a imposé la peine maximale autorisée par les règles de l’Église, privant ainsi le prêtre de son statut clérical. Citant des agressions répétées et le grand nombre de victimes, le tribunal a estimé que le père Preynat avait abusé de l’autorité conférée par l’Église en tant que chef scout.

Il a un mois pour faire appel de la décision.

Ses victimes affirment que les autorités religieuses ont couvert le prêtre pendant des années, lui permettant ainsi de rester en contact avec des enfants jusqu’à sa retraite, en 2015.

Parmi les personnes accusées de dissimulation dans l’affaire Preynat figurent le cardinal Philippe Barbarin, le plus haut responsable du clergé catholique français, et le cardinal Luis Ladaria, qui dirige désormais le bureau du Vatican responsable du traitement des affaires d’agressions sexuelles.

Monseigneur Barbarin a été reconnu coupable plus tôt cette année d’avoir omis de dénoncer Bernard Preynat à la police. Le cardinal Barbarin a fait appel de ce verdict, mais est allé au Vatican pour présenter sa démission. Le pape François a refusé de l’accepter.

Les magistrats français enquêtent également sur des accusations portées contre l’ambassadeur du Vatican en France par des hommes qui disent avoir été victimes d’attouchements. Monseigner Luigi Ventura nie tout acte répréhensible. Le Vatican n’a pas encore levé son immunité diplomatique.