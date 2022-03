L’Égypte exhibe les récentes découvertes archéologiques à Saqqara

LE CAIRE — L’Égypte a exhibé samedi ses plus récentes découvertes archéologiques: cinq anciennes tombes richement décorées dans la nécropole située à proximité du Caire.

Ces cinq tombes ont été exhumées plus tôt cette année. Elles datent de l’époque de l’Ancien Empire — entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ — et de la Première Période intermédiaire qui a suivi, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités.

Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités égyptiennes, Mostafa Waziri, a indiqué que les archéologues avaient commencé les fouilles en septembre. Les tombes étaient réservées à des dignitaires de haut rang comme des dirigeants régionaux ou des maîtres de palais dans l’Égypte ancienne.

«Ces cinq tombes étaient bien peintes, bien décorées. Les fouilles ne sont pas terminées. On prévoit de les continuer. On croit que nous trouverons plus de tombes dans ce secteur», a déclaré M. Waziri à des journalistes.

Ces tombes étaient situées près du Complexe funéraire de Djéser, dans la nécropole de Saqqara, à 24 km au sud-ouest du Caire.

Une vidéo a été publiée sur les médias sociaux du ministère. On peut y voir des puits funéraires menant aux tombes. Les murs sont décorés d’hiéroglyphes, d’images d’animaux sacrés et d’autres objets utilisés par les anciens Égyptiens.

Saqqara fait partie de la vaste nécropole de l’ancienne capitale de l’Égypte, Memphis, tout comme la célèbre pyramide de Khéops et autres plus petits monuments à Dashour, à Abousir et à Abou Rawash. L’endroit a été inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO dans les années 1970.

Au cours des dernières années, l’Égypte a fait la promotion de ses récentes découvertes archéologiques dans l’espoir d’attirer plus de touristes.

Le tourisme est un secteur vital pour l’Égypte, une source importante de devises étrangères. Il a commencé à se relever de la pandémie de COVID-19, mais l’invasion russe de l’Ukraine pourrait encore lui couper les ailes. Un grand nombre de touristes viennent de ces deux pays d’Europe de l’Est.