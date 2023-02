L’élection partielle à la mairie de Toronto devrait avoir lieu le 26 juin

TORONTO — Le greffier municipal de Toronto a annoncé jeudi que l’élection partielle à la mairie pour remplacer John Tory devrait avoir lieu le 26 juin.

John D. Elvidge a indiqué que cette date est sujette à ce que le conseil municipal, au cours de sa réunion du mois prochain, déclare le poste vacant et adopte un règlement exigeant officiellement la tenue d’une élection partielle à la mairie de Toronto.

La Ville a déclaré que la période de mise en candidature s’entendrait du 3 avril au 12 mai; le vote par anticipation se déroulerait du 8 au 13 juin, et le scrutin le 26 juin.

Le greffier de la Ville ne fixe normalement pas les dates avant que le conseil adopte le règlement, mais on a jugé dans ce cas-ci dans l’intérêt de la ville d’annoncer le calendrier le plus tôt possible.

L’élection partielle est rendue nécessaire à la suite de la démission de John Tory, la semaine dernière. Le maire sortant a admis qu’il avait eu une «relation inappropriée» avec quelqu’un qui travaillait auparavant dans son bureau.

L’adjointe au maire, Jennifer McKelvie, qui a assumé certains des pouvoirs du maire par intérim, a déjà indiqué qu’elle ne serait pas de la course.