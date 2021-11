L’éléphanteau amputé de la moitié de sa trompe succombe à ses blessures

BANDA ACEH, Indonésie — L’éléphanteau qui avait dû être amputé de la moitié de sa trompe après avoir été coincé dans un piège installé par des braconniers a finalement succombé à ses blessures mardi sur l’île de Sumatra, en Indonésie.

«Nous avons fait de notre mieux, mais il n’y avait rien à faire, a expliqué le responsable de l’agence de protection environnementale de l’Aceh, Agus Arianto. Sa trompe était nécrosée et ne fonctionnait plus.»

La petite femelle âgée d’un an comptait parmi les 700 derniers éléphants de Sumatra sauvages qui habitent l’île. Elle avait été retrouvée grandement affaiblie dimanche, près d’Alue Meuraksa, un village du district d’Aceh Jaya. Sa trompe presque entièrement sectionnée était toujours coincée dans un collet de métal.

M. Arianto a dit aux journalistes qu’une autopsie tentera de déterminer la cause exacte de la mort de l’animal.

Il a expliqué que des responsables avaient tout tenté lundi pour sauver l’éléphanteau, notamment en amputant la moitié de sa trompe.

«Sa mort est surprenante (…) parce qu’elle semblait bien aller après l’amputation et qu’elle était active, a dit la vétérinaire Rika Marwati. Elle est soudainement devenue malade en raison du stress et d’une infection tard lundi, et mardi elle était morte.»

L’éléphanteau avait apparemment été abandonné par son troupeau en raison de son état de santé.

Des écologistes expliquent que la pandémie de coronavirus a entraîné une hausse du braconnage sur l’île de Sumatra, où les villageois se tournent vers la chasse pour des raisons économiques.

En juillet, un éléphant décapité avait été retrouvé sur une plantation de palmiers dans l’Aceh oriental. La police a arrêté le braconnier présumé et quatre personnes qui auraient acheté l’ivoire de l’animal. Les accusés sont passibles de cinq ans de prison et d’une amende équivalant à 7000 $ US.

Au moins 25 éléphants de Sumatra sont morts après avoir été empoisonnés ou pris dans des pièges au cours des neuf dernières années seulement dans le district de l’Aceh oriental, a dit M. Arianto.

L’Union internationale pour la conservation de la nature estime que l’éléphant de Sumatra est gravement menacé. Sa population se serait effondrée et il aurait perdu près de 70 % de son habitat naturel depuis 25 ans.

Les données du gouvernement indonésien démontrent que la population d’éléphants de Sumatra est passée de 1300 individus en 2014 à 693, soit un plongeon de près de 50 % en seulement sept ans.

Les éléphants de Sumatra sont une sous-espèce de l’éléphant d’Asie, une des deux espèces d’éléphants de la planète.