L’élue démocrate AOC affrontera le chef du NPD dans une séance de jeu vidéo

WASHINGTON — Le chef du Nouveau Parti démocratique a provoqué Alexandria Ocasio-Cortez en duel et les relations entre le Canada et les États-Unis ne seront peut-être plus jamais les mêmes.

Jagmeet Singh a mis la fougueuse élue démocrate du Congrès américain au défi de l’affronter dans une partie d’«Among Us», et elle a accepté.

Le mois dernier, la politicienne surnommée «AOC» avait diffusé en direct ses premiers pas avec ce populaire jeu vidéo multijoueur dans le but d’encourager les jeunes électeurs à se rendre aux urnes le 3 novembre. Elle avait attiré un impressionnant auditoire de quelque 439 000 curieux.

Le match contre le chef néo-démocrate, qui doit être transmis sur le site de diffusion de jeux en ligne Twitch, est prévu à 19 h, heure de l’Est, vendredi.

Figure controversée de la gauche américaine, la jeune femme de 31 ans a été élue à la Chambre des représentants des États-Unis pour la première fois en 2018 à titre de représentante de son district de New York.

Depuis, elle est devenue l’un des visages les plus connus du Capitole, au sein de l’aile progressiste du Parti démocrate qui comprend aussi les anciens candidats à la présidence Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Le jeu «Among Us» oppose de minuscules astronautes à un saboteur dans leurs rangs, un imposteur anonyme dont l’objectif est de tuer d’autres membres de l’équipage avant qu’ils ne puissent l’identifier, réparer leur vaisseau et retourner sur Terre.

«Des députés canadiens et des membres du Congrès américain qui s’éjectent dans l’espace. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?» a plaisanté AOC sur Twitter, en réponse à l’invitation de Jagmeet Singh.

«À demain», a-t-elle ajouté.

Sa diffusion en direct du 20 octobre, aux côtés de sa consoeur progressiste Ilhan Omar, a été l’un des événements les plus regardés des neuf ans d’histoire de Twitch, qui est devenu un outil populaire auprès des politiciens afin d’attirer de jeunes partisans.

Le record appartient toujours à un joueur professionnel qui avait croisé le fer avec les rappeurs Drake et Travis Scott ainsi que le receveur de la NFL JuJu Smith-Schuster, au populaire jeu «Fortnite», devant un auditoire de 628 000 personnes.