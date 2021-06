L’enchère gagnante pour accompagner Steven Bezos dans l’espace: 28 millions $

CAPE CANAVERAL, Fla. — Un voyage dans l’espace en compagnie de Jeff Bezos et de son frère, le mois prochain, a été adjugé pour 28 millions $ US lors d’une enchère qui s’est déroulée samedi.

Blue Origin, la société spatiale du fondateur d’Amazon, n’a pas divulgué le nom du gagnant à la suite de la vente aux enchères en ligne en direct. Son identité sera révélée dans quelques semaines — plus près du bref vol qui décollera de l’ouest du Texas, le 20 juillet, au 52e anniversaire de l’alunissage de Neil Armstrong et «Buzz» Aldrin.

Ce sera le premier lancement de la fusée New Shepard de Blue Origin avec des personnes à bord. Il donnera le coup d’envoi aux activités de tourisme spatial de l’entreprise. Quinze vols d’essai précédents de la fusée et de la capsule réutilisables – de courts vols d’une durée d’environ 10 minutes – ont tous été couronnés de succès depuis 2015.

Les enchères de samedi succédaient à un mois d’enchères en ligne qui avaient atteint vendredi 4,8 millions $. Plus de 7500 personnes provenant de 159 pays se sont inscrites pour soumissionner, selon Blue Origin. Plus de 20 enchérisseurs – les gros joueurs – ont participé à la vente aux enchères de samedi.

M. Bezos avait annoncé lundi que lui et son jeune frère, Mark, seraient à bord du premier vol d’équipage de New Shepard, une nouvelle qui a rapidement stimulé les enchères. Le montant gagnant est reversé au Blue Origin’s Club for the Future, un organisme visant à promouvoir la science et la technologie auprès des jeunes.

La capsule entièrement automatisée peut transporter jusqu’à six passagers, chacun avec son propre grand hublot. La directrice des ventes de Blue Origin, Ariane Cornell, a déclaré à la suite de la vente aux enchères que le détenteur du quatrième et dernier siège du premier vol de l’équipage sera bientôt annoncé.

Blue Origin n’a pas encore ouvert la vente de billets au public ni divulgué leur prix.