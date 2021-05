L’enquête de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan passe à une autre étape

MONTRÉAL — L’enquête publique de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan passe à une autre étape lundi: c’est maintenant au tour de divers intervenants de venir formuler des recommandations.

Joyce Echaquan, âgée de 37 ans, est morte le 28 septembre dernier à l’Hôpital de Joliette. Peu avant son décès, la mère de famille de la communauté atikamekw de Manawan s’est filmée de son lit d’hôpital alors que l’on entend une infirmière et une préposée aux bénéficiaires l’insulter et la dénigrer.

La vidéo filmée par Mme Echaquan a largement circulé dans les médias sociaux et a déclenché une onde de choc et d’indignation. De nombreuses voix se sont levées pour dénoncer le racisme existant envers les Autochtones.

Il y avait aussi beaucoup de questions sur la cause de la mort de la mère de sept enfants, survenue lors d’une matinée plutôt chaotique à l’hôpital.

Depuis le 13 mai, la coroner Géhane Kamel qui préside l’enquête a entendu des témoins, dont le personnel soignant de l’Hôpital de Joliette et des gestionnaires. Elle a aussi écouté les membres de la famille de Mme Echaquan qui lui ont raconté qui elle était et combien elle comptait pour eux.

Lundi, les représentations du Dr Stanley Vollant, un chirurgien innu, et celles du Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, sont attendues.

L’objectif du coroner n’est pas de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle de quiconque, mais plutôt de déterminer les causes et les circonstances d’un décès et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations afin d’éviter d’autres décès semblables.