L’enquête parlementaire sur les inconduites dans l’armée en proie aux incertitudes

OTTAWA — Un comité parlementaire entend mardi l’officière supérieure qui a récemment été sollicitée pour diriger les efforts de l’armée pour changer sa culture.

La lieutenante-générale Jennie Carignan comparaît devant le comité de la condition féminine de la Chambre des communes, qui se penche sur la question plus large de l’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes.

Son témoignage survient alors que l’incertitude plane quant à une enquête distincte du comité de la défense, aux Communes, sur la façon dont le gouvernement libéral a géré une allégation concernant l’ancien chef d’état-major de la défense Jonathan Vance.

Les membres de l’opposition disent qu’ils ont encore de nombreuses questions sans réponses à ce sujet, y compris pourquoi personne n’a informé le premier ministre Justin Trudeau des allégations en mars 2018, comme M. Trudeau l’a affirmé.

Pourtant, l’été s’en vient à grands pas et les membres disent être coincés entre leur besoin de creuser plus profondément et celui d’avoir suffisamment de temps pour rédiger un rapport contenant les conclusions et les recommandations du comité.

Les membres du comité de la défense ne sont pas les seuls à être déchirés, alors que des experts se demandent si l’enquête du comité est utile pour faire la lumière sur les problèmes d’inconduites sexuelles au sein de l’armée, ou si elle est plutôt une distraction.