L’enquête se poursuit pour élucider un incendie qui a fait 12 morts à Philadelphie

PHILADELPHIE — Des enquêteurs tentaient toujours, jeudi, d’identifier la cause d’un sinistre qui a fait douze morts à Philadelphie, dont deux sœurs et plusieurs de leurs enfants.

Des spécialistes du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis ont pris des photos et examiné les lieux. L’incendie le plus mortel à survenir à Philadelphie en plus de cent ans a coûté la vie à huit enfants.

Au moins deux victimes ont été hospitalisées. D’autres ont réussi à échapper aux flammes qui ont ravagé ce logement social, selon des responsables, qui ont ajouté que 26 personnes habitaient deux appartements.

Les dirigeants n’ont pas encore dévoilé le nom ou l’âge des victimes du sinistre, qui a éclaté avant 6 h 30, heure locale, mercredi.

Des proches des victimes affirment toutefois sur Facebook qu’il s’agit des sœurs Rosalee et Virginia McDonald, respectivement âgées de 33 et 30 ans. Les deux femmes avaient plusieurs enfants, mais on ne sait pas s’ils étaient tous sur place au moment de la catastrophe ou combien d’entre eux ont perdu la vie.

Les responsables ont tout d’abord témoigné de 13 pertes de vie, dont sept enfants, avant d’abaisser le bilan mercredi soir. On rapporte maintenant la mort de huit enfants et quatre adultes.