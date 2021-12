L’enquête sur la remise en liberté de Peter Nygard devrait avoir lieu en janvier

TORONTO — Une enquête sur la remise en liberté du magnat de la mode canadien Peter Nygard devrait avoir lieu le mois prochain.

La date du 6 janvier a été fixée vendredi matin lors d’une brève audience devant un tribunal de Toronto.

Peter Nygard, qui fait face à des accusations d’agression sexuelle, n’a pas assisté à l’audience.

Il a nié toutes les allégations.

L’ancien chef d’une entreprise de vêtements de plusieurs millions de dollars a été transporté à Toronto en provenance de Winnipeg pour faire face aux accusations en octobre, après que la police de Toronto ait annoncé qu’elle l’accusait de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration datant de la fin des années 1980 et du milieu des années 2000.

Toujours en octobre, Peter Nygard a accepté d’être extradé vers les États-Unis pour faire face à une accusation de trafic sexuel.

Il a été arrêté à Winnipeg l’année dernière en vertu de la Loi sur l’extradition.