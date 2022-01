L’enquête sur le cautionnement du magnat de la mode Peter Nygard est en cours

TORONTO — Une enquête sur le cautionnement est en cours à Toronto pour le magnat de la mode canadien Peter Nygard.

Aucun des éléments de preuve ou des motifs présentés au tribunal ne peut être divulgué en vertu d’une interdiction de publication, ni aucune information permettant d’identifier les plaignants.

Peter Nygard, qui fait face à des accusations d’agression sexuelle, a nié toutes les allégations. L’enquête sur le cautionnement devrait se poursuivre vendredi.

L’ancien chef d’une entreprise de vêtements de plusieurs millions de dollars a été transporté par avion à Toronto en provenance de Winnipeg en octobre pour faire face aux accusations.

La police a déclaré qu’il était inculpé de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration, en lien avec des incidents présumés qui seraient survenus à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000.

Peter Nygard a été arrêté pour la première fois à Winnipeg en 2020 en vertu de la loi sur l’extradition et fait face à neuf accusations à caractère sexuel dans le district sud de New York.

Il a également nié ces allégations, mais a accepté d’être extradé pour répondre à une accusation de trafic sexuel.

Peter Nygard fait également l’objet d’une action collective impliquant 57 femmes aux États-Unis.