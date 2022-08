L’enquête sur le fiasco du défilé de la fierté confiée à Philippe Schnobb

MONTRÉAL — L’enquête indépendante annoncée par la mairesse de Montréal Valérie Plante sur le fiasco du défilé de la fierté, annulé à la toute dernière minute la semaine dernière, a été confiée à l’ex-président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal Philippe Schnobb.

Dans un communiqué du cabinet de la mairesse, transmis vendredi après-midi, la Ville de Montréal confirme que la décision d’accorder ce mandat à M. Schnobb «a été entérinée jeudi soir par le conseil d’administration de Fierté Montréal».

On souligne que cette enquête visant à éclaircir les circonstances ayant entraîné l’annulation du défilé emblématique du festival de la Fierté, qui s’est déroulé du 1er au 7 août, a pour but «d’assurer le succès des prochaines éditions (…) et de rétablir la confiance du public envers l’organisme Fierté Montréal».

Toujours selon le communiqué, on affirme qu’une analyse post-mortem de l’événement est déjà entamée au sein de Fierté Montréal. Son conseil d’administration promet d’ailleurs une collaboration entière aux travaux menés par M. Schnobb qui devra formuler des recommandations à l’organisme.

Ancien journaliste, Philippe Schnobb est actuellement président du comité de gouvernance de la Fondation Émergence. Il a également présidé le conseil de la STM de 2013 à 2021.

«J’entame cette mission avec diligence et sensibilité. J’ai à cœur le succès des prochaines éditions de cet événement essentiel pour la communauté et la ville de Montréal. Je souhaite que les recommandations issues de ces travaux contribuent au succès et à la pérennité de la mission de Fierté Montréal», peut-on lire dans une citation attribuée à M. Schnobb.

Selon la version des organisateurs, un manque de personnel aurait ultimement forcé l’annulation de l’événement par crainte de ne pas être en mesure d’assurer la sécurité des participants.

Montréal avait versé une subvention de 600 000 $ pour l’organisation de l’ensemble de la programmation de Fierté Montréal, qui incluait des spectacles et diverses activités.