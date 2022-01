L’enquête sur remise en liberté sous caution de Peter Nygard se poursuivra vendredi

TORONTO — L’enquête sur la remise en liberté sous caution du magnat canadien de la mode Peter Nygard, amorcée jeudi, se poursuivra vendredi prochain.

La police a déclaré qu’il était accusé au Canada de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration, pour des crimes qui se seraient produits à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000. M. Nygard a déjà nié toutes les accusations.

Les preuves ou les motifs présentés au tribunal ne peuvent être publiés en vertu d’une ordonnance de non-publication, habituelle à cette étape des procédures. Il a comparu à nouveau vendredi, virtuellement, depuis un centre de détention de Toronto.

Peter Nygard avait été arrêté pour la première fois à Winnipeg en 2020 en vertu de la Loi sur l’extradition — il est accusé à New York de neuf chefs d’accusation pour des crimes à caractère sexuel. Il a également nié toutes ces accusations.

Lors des audiences sur son extradition, à Winnipeg, il avait accepté en octobre d’être extradé aux États-Unis pour répondre à une accusation de trafic sexuel — tout en clamant son innocence. Mais les autorités l’ont aussitôt transféré à Toronto pour faire face à de nouvelles accusations, canadiennes celles-là.

M. Nygard est également visé aux États-Unis par une action collective impliquant 57 femmes.