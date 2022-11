L’enregistrement de l’accident d’avion en N.-É peut être divulgué dit la Cour suprême

OTTAWA — L’enregistrement vocal du poste de pilotage d’un avion d’Air Canada qui s’est écrasé sur une piste d’Halifax peut être divulgué aux parties dans un recours collectif, a décidé la Cour suprême du Canada.

Dans un jugement rendu à sept contre deux vendredi, le tribunal supérieur a confirmé la décision d’un juge de la Nouvelle-Écosse de rendre l’enregistrement disponible au motif qu’il contenait des informations fiables, pertinentes et essentielles pour résoudre le différend.

Plusieurs personnes ont été blessées lorsque le vol AC624 a atterri dans le vent et de fortes chutes de neige à la en mars 2015, provoquant une poursuite contre Air Canada, le constructeur d’avions Airbus S.A.S. et autres.

L’avion, en provenance de Toronto, a heurté le terrain enneigé avant la piste, a rebondi dans les airs et a heurté le sol deux fois de plus avant de glisser sur le tarmac et de s’immobiliser. Vingt-cinq personnes ont été transportées à l’hôpital.

Lors de la préparation d’un rapport public sur l’accident, le Bureau de la sécurité des transports du Canada s’est appuyé sur divers documents, notamment l’enregistrement de conversations entre les membres de l’équipage de conduite et d’autres sons dans le poste de pilotage.

Un privilège légal de confidentialité s’applique aux enregistrements vocaux du poste de pilotage, ce qui signifie que l’autorisation d’un tribunal ou d’un coroner est nécessaire avant qu’ils ne puissent être utilisés dans des procédures judiciaires.

Airbus S.A.S. a demandé l’accès à l’enregistrement vocal et à une transcription, en faisant valoir que cela était nécessaire pour un procès équitable — une démarche à laquelle le Bureau de la sécurité des transports, bien que ne faisant pas partie du recours collectif, s’est opposé devant le tribunal.

Un juge de la Nouvelle-Écosse a refusé d’autoriser le comité de sécurité à présenter des observations en l’absence des autres parties et du public. Il a également ordonné au conseil de produire une copie de l’enregistrement et de la transcription à utiliser dans le cadre du recours collectif dans des «conditions très strictes», limitant la divulgation aux parties et à leurs experts, consultants, assureurs et avocats afin de préserver la confidentialité.

La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé à la fois le refus d’entendre les observations privées et l’ordonnance de divulgation, ce qui a incité le bureau de la sécurité à porter l’affaire devant la Cour suprême du Canada.

La commission a soutenu que l’objectif du Parlement d’établir le privilège attaché aux enregistrements vocaux du poste de pilotage — protéger la vie privée des pilotes et promouvoir la sécurité publique dans le transport aérien — serait compromis si l’enregistrement de Halifax était divulgué dans le recours collectif.

Par écrit au nom de la majorité de la Cour suprême, le juge Nicholas Kasirer a conclu que le juge de la Nouvelle-Écosse n’avait commis aucune erreur révisable en refusant d’autoriser le conseil à présenter des observations à huis clos dans l’affaire, ni en ordonnant la divulgation de l’enregistrement.

M. Kasirer a déclaré qu’il était évident que le juge avait appliqué le bon principe concernant la divulgation, en identifiant et en soupesant correctement les deux intérêts concurrents — l’intérêt public dans la bonne administration de la justice et les intérêts publics sous-jacents au privilège.

«La balance globale des facteurs par le juge en chambre était factuelle et discrétionnaire. Sur la base des preuves et de la force de ses conclusions de fait, il était en droit de conclure qu’une production limitée devait être ordonnée», a écrit M. Kasirer.

«D’autres personnes auraient pu établir un équilibre différent en accordant plus de poids à certains facteurs et moins à d’autres dans les circonstances. Mais en l’absence d’une erreur de droit, d’une erreur de fait palpable et prépondérante ou de la preuve d’un abus de pouvoir discrétionnaire, la balance du juge des chambres ne devrait pas être perturbée.»

Raymond Wagner, un avocat représentant les passagers dans le recours collectif, a déclaré vendredi dans un communiqué que les plaignants demandaient justice depuis sept ans et que la décision de la Cour suprême signifie que l’affaire peut maintenant avancer. Il a dit que ses clients ont besoin d’une conclusion.