L’enseignement en français au cœur du débat des représentantes des partis ontariens

TORONTO — Des représentantes des partis provinciaux de l’Ontario ont pris part mardi à un débat en français au lendemain de celui des chefs, qui s’est tenu en anglais, en vue de l’élection du 2 juin.

Les différents de chefs de parti avaient néanmoins préparé des messages enregistrés en français, sauf le chef progressiste-conservateur Doug Ford, qui s’est exprimé en anglais, qui ont été diffusés au début de l’événement à Toronto.

Le parti progressiste-conservateur, actuellement majoritaire à l’Assemblée législative, a été critiqué par les oppositions pour son inaction alors que l’Université Laurentienne de Sudbury mettait fin à ses programmes en français.

«L’Université de Sudbury a fait une demande de fonds en bonne et due forme au mois d’octobre. L’année dernière, ils n’ont encore reçu pas un sou du gouvernement provincial. Ils en ont reçu du gouvernement fédéral. La même chose s’est passée avec l’Université de l’Ontario français», a attaqué la néo-démocrate France Gélinas, candidate dans Nickel Belt, la circonscription de Sudbury.

La progressiste-conservatrice Caroline Mulroney, candidate dans York—Simcoe, s’est défendue, disant que son parti avait jeté les bases d’un réseau postsecondaire francophone partout en Ontario.

Les candidates, qui incluaient également la libérale Amanda Simard et la verte Cara Des Granges, étaient cependant d’accord sur le fait qu’il existe une pénurie d’enseignants en français au primaire et au secondaire, mais avec quelques nuances sur la façon dont y faire face.

«On a un problème de rétention des enseignants. Les conservateurs ont dévalorisé la profession, alors c’est très important d’aller valoriser les enseignants, de leur donner les ressources nécessaires, d’investir dans leur formation», a indiqué Mme Simard, candidate dans Glengarry—Prescott—Russell.

Mme Mulroney a rappelé que son gouvernement avait introduit un baccalauréat en éducation pour former de nouveaux enseignants francophones.

Retour sur le «jeudi noir» des Franco-Ontariens

Il a également été question de l’immigration francophone pour pallier à la pénurie de main-d’œuvre dans tous les secteurs, alors que les gouvernements précédents se sont fixé l’objectif que 5 % des nouveaux arrivants soient francophones, une cible jamais atteinte.

«Nous avons proposé des nouveaux programmes pour aider à attirer de plus en plus d’immigrants du côté économique. Et là, on a atteint presque 5 % (de francophones) : 4,7 %. On continue à travailler avec le gouvernement fédéral», a défendu la candidate progressiste-conservatrice.

La représentante de l’actuelle opposition officielle n’était pas de cet avis, alors qu’elle a rappelé le «jeudi noir» des Franco-Ontariens, quand le gouvernement Ford a aboli le Commissariat aux services en français et mis un terme au projet de l’Université de l’Ontario français.

«Je peux vous dire que le 15 novembre 2018, le gouvernement a envoyé un message à tout le Canada que les francophones n’étaient pas bienvenus en Ontario et qu’on essayait de s’en débarrasser. On a reçu de l’appui de la Belgique, de la France pour venir nous aider», a déclaré Mme Gélinas.

Le «jeudi noir» était justement au cœur d’une question d’un des animateurs, Rudy Chabannes de TFO, avec l’abolition du Commissariat aux services en français, désormais intégré au Bureau de l’ombudsman de l’Ontario.

Le NPD, le Parti libéral et le Parti vert réclament un retour à l’indépendance du commissaire.

Mme Gélinas a notamment rappelé qu’un commissaire n’avait pas besoin d’attendre les plaintes pour commencer une enquête, contrairement à l’ombudsman.

«Il faut vraiment s’assurer d’une indépendance, a souligné la verte Cara Des Granges, candidate dans Spadina–Fort York. Et qu’est-ce qu’on a vu avec le gouvernement ? C’est qu’ils ont vraiment peur des experts. Ils ont fait la même chose avec le commissariat pour l’environnement.»

Mme Simard a quant à elle dit que M. Ford ne savait même pas la différence entre le Commissariat aux services en français et le ministère des Affaires francophones, ce qui n’est «pas très rassurant».

Comme lors du débat des chefs de la veille, les soins de santé ainsi que le coût de la vie ont occupé une large part des discussions entre les candidates.

Lors des questions de l’animatrice Gabrielle Sabourin, de Radio-Canada, elles sont notamment revenues sur les soins à domicile et les soins de longue durée à but lucratif.

La gestion des soins pendant la pandémie et le gel des salaires des infirmières par le gouvernement de M. Ford ont notamment été critiqués. Mme Mulroney a répliqué en rejetant la faute sur le système laissé par le gouvernement libéral précédent.