Lente implantation du service de garde à bas prix dans trois provinces

Le financement fédéral destiné à mettre en place des services de garde d’enfants à 10 $ par jour partout au Canada a connu un «démarrage lent» et des «résultats décevants» dans trois provinces où des données sont disponibles, révèle une analyse réalisée par un groupe de politiques publiques.

Le rapport de Cardus portant sur le déploiement des programmes en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick révèle que des problèmes allant du financement non dépensé aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée ont conduit à manquer les objectifs en matière de garde d’enfants.

Le gouvernement fédéral a signé des accords de financement distincts sur cinq ans avec les provinces et les territoires en 2021, engageant jusqu’à 30 milliards $ pour la création de services de garde d’enfants à 10 $ par jour.

Le rapport Cardus révèle que la Colombie-Britannique n’a dépensé que 11 % de son financement fédéral pour l’initiative au cours de sa première année, tandis que seulement 9 % du financement réservé aux services de garde d’enfants autochtones a été alloué.

Le rapport indique que des problèmes similaires se sont produits en Saskatchewan, où une pénurie d’éducateurs de la petite enfance a limité la province à la création de seulement 37 % des places promises au cours de la première année.

Le Nouveau-Brunswick a dépensé moins de 6 millions $ sur son allocation de 55 millions $, indique le rapport, et son entente avec le gouvernement fédéral favorise les exploitants de garderies sans but lucratif, même si la province compte fortement sur des groupes à but lucratif pour créer de nouvelles places.

Le rapport indique que même si la Colombie-Britannique a généré environ 1200 places au cours de la première année, elle devra créer 7000 places en garderie par an au cours des quatre prochaines années pour atteindre l’objectif quinquennal initial de 30 000 nouvelles places.