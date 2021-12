L’entente de principe à la SAQ est ratifiée par les syndiqués

MONTRÉAL — L’entente de principe conclue entre la SAQ et le syndicat des employés de ses centres de distribution a été acceptée dans une proportion de 86,3 % lors d’assemblées syndicales tenues dans les dernières heures, ont annoncé samedi les deux parties.

«Nous sommes très heureux! On a redonné les lettres de noblesse à nos emplois au sein de cette société d’État», s’est réjoui Joël Latour, le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ, dans un communiqué.

Selon le syndicat, les conditions de travail, les salaires à l’embauche et la rémunération dans l’ensemble des échelles salariales sont tous améliorés.

Les syndiqués ont finalement entériné un contrat de six ans qui prévoit des augmentations salariales d’environ 3 % par année, selon le syndicat affilié au Syndicat canadien de la fonction publique. Les salariés ont aussi accepté un nouvel «aménagement du travail» qui permettra d’ouvrir les entrepôts le samedi et le dimanche.

Dans un communiqué, la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, affirme que la ratification de l’entente permet de «regarder vers l’avant et surtout, de poursuivre le réapprovisionnement de nos succursales et de nos partenaires d’affaires».

Selon la SAQ, «quelques semaines» seront nécessaires pour que les stocks des 400 magasins reviennent à la normale.