L’Entente sur le développement culturel de Montréal a été renouvelée pour + de 158 M$

MONTRÉAL — La nouvelle «Entente sur le développement culturel de Montréal» a été signée par le gouvernement du Québec et la métropole. Avec plus de 158 millions $ octroyés sur trois ans, l’entente reflète le rôle clé de la métropole dans la vie culturelle des Québécois.

Pour Montréal, cette somme constitue un important levier pour ses projets et ses activités culturelles. La Ville pourra choisir les initiatives qui lui tiennent le plus à coeur.

L’entente comporte deux aspects, soit l’aménagement culturel du territoire montréalais et la mise en œuvre de projets qui visent la participation citoyenne et l’accès à la culture.

Dans le passé, le financement accordé dans le cadre de l’entente a servi à une foule de choses, dont l’aménagement de bibliothèques pour offrir des lieux de rencontre, la bonification des collections de livres et la mise en valeur du Mont-Royal et du Bois-de-Saraguay, entre autres exemples. La réalisation de projets culturels autochtones et d’activités artistiques pour les aînés avait aussi fait partie des initiatives privilégiées.

Les projets choisis auront pour objectif de mettre en valeur le patrimoine de Montréal, d’améliorer sa qualité de vie et d’intégrer l’art public au paysage urbain, indiquent le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Le développement et la diffusion des connaissances liées à l’héritage québécois sont également des composantes soutenues par l’entente.

Ce partenariat prône une qualité de vie dans tous les quartiers et un accès à la culture pour tous, a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, après avoir renouvelé l’entente.

Celle-ci est d’ailleurs un remarquable levier pour développer et protéger le patrimoine et les paysages distincts de Montréal, a souligné de son côté la mairesse Valérie Plante.

De plus, cela permettra à Montréal de rayonner dans tout le Québec et au-delà de ses frontières, estime la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Le gouvernement du Québec conclut des ententes similaires avec les autres villes québécoises.