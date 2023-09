L’entreprise au cœur de l’éclosion d’E. coli à Calgary aurait travaillé sans permis

CALGARY — La Ville de Calgary réclame plus de 100 000 $ à l’entreprise de distribution de boîtes à lunch qui serait au cœur de l’éclosion d’infections à la bactérie E. coli qui a touché plusieurs garderies de la municipalité dans les dernières semaines.

La Ville allègue que l’entreprise Fueling Minds, qui a fourni des repas à cinq garderies de Calgary, a mené ses activités sans détenir le permis municipal approprié.

L’entreprise et deux de ses dirigeants ont donc été accusés en vertu du règlement municipal sur les licences commerciales. Ils pourraient être passibles d’une amende totale pouvant atteindre 120 000 $ s’ils sont reconnus coupables des 12 chefs auxquels ils sont confrontés.

«Il est de la plus haute importance que les entreprises de Calgary détiennent les permis appropriés afin d’assurer un environnement plus sûr pour les Calgariens et les employés qui travaillent dans ces endroits», a fait valoir le chef adjoint de la sécurité des entreprises de la Ville, Michael Briegel.

«Bien que la grande majorité des entreprises se conforment à ces règles, celles qui ne le font pas pourraient mettre des gens en danger. La Ville de Calgary prend cette situation très au sérieux.»

Des dizaines d’enfants ont été hospitalisés et des centaines d’autres ont été malades pendant l’éclosion.

Les enquêteurs avaient précédemment indiqué que la source de l’éclosion provenait presque certainement de la cuisine centrale utilisée par les 11 garderies qui ont été touchées.

Mercredi, le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, Mark Joffe, a affirmé qu’il est «extrêmement probable» qu’un repas en particulier ait été la cause de l’éclosion, soit le pain de viande et le pain de viande végétalien qui ont été servis pour le dîner du 29 août dernier.

Cependant, les experts ne peuvent pas avoir la certitude que c’est bien ce repas qui a causé les infections, puisqu’il ne restait plus rien pour faire des analyses après coup — tout a été mangé ou jeté.

Le Dr Joffe a précisé qu’un examen externe aura aussi lieu afin de contre-vérifier les conclusions de son enquête.