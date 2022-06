L’entreprise québécoise Felix & Paul Studios filmera le lancement d’Artemis I

MONTRÉAL — Une entreprise québécoise a reçu le mandat de documenter la première mission visant à envoyer des astronautes sur la lune depuis la fin du programme Apollo au début des années 1970.

L’entreprise Felix & Paul Studios, qui a déjà produit la série immersive Space Explorers, filmera le lancement d’Artemis I. La date du lancement n’est pas encore confirmée, mais elle est anticipée pour la fin août.

La production sera filmée en 8K, en format réalité virtuelle à 360°. Elle sera diffusée en direct dans une centaine de dômes et planétariums à travers le monde. Elle sera aussi disponible sur la page Facebook de «Space Explorers».

Le programme Artemis de la NASA a pour mission d’envoyer des humains sur la lune en 2025. La dernière mission habitée sur la Lune remonte à 1972 avec Apollo 17. Artemis I sera une mission sans équipage afin de tester l’équipement.

Il s’agit d’un moment historique pour l’exploration spatiale, affirme le directeur de la création du studio montréalais, Félix Lajeunesse. Les images des premiers pas de l’astronaute Neil Amstrong sur la lune en 1969 ont marqué l’histoire. Avec son projet, Felix & Paul Studios pourra documenter l’histoire spatiale avec des technologies beaucoup plus avancées que celles qui ont produit les célèbres images en noir et blanc de 1969, souligne M. Lajeunesse, en entrevue.

«Aujourd’hui, on s’adresse à une nouvelle génération à travers de nouvelles technologies. De pouvoir le faire de façon complètement immersive, de pouvoir transcender l’écran et amener les spectateurs à vivre l’expérience comme s’il était là, on trouve que c’est une évolution importante.»

Felix & Paul Studios prépare également d’autres projets en lien avec la mission Artemis. Le studio documente la préparation des astronautes qui participeront à la mission lunaire. «On est déjà en tournage pour raconter cette histoire-là. Ça va se développer sur à peu près deux ans et ça va culminer avec le lancement d’Artemis II.»

La production sera diffusée sous forme d’épisodes de la série «Space Explorers», dont le contenu «commercera à sortir dans les deux prochaines années».