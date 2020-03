L’entreprise québécoise Louis Garneau se place à l’abri de ses créanciers

Le fabricant d’équipement de sport Louis Garneau s’est placé mardi sous la protection de la Loi sur les faillites et l’insolvabilité et annonce la mise à pied «temporaire» de 66 employés de son siège social de Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec.

L’entreprise, qui a pignon sur rue depuis 37 ans, estime que la période où cette protection lui sera offerte lui permettra de restructurer ses activités.

Dans un communiqué, le président et fondateur Louis Garneau explique que le fabricant de produits cyclistes et nordiques peine à se relever de la faillite, il y a 36 mois, de deux de ses plus gros clients en Europe, une situation qui «a mis une pression importante sur nos liquidités», dit-il.

Louis Garneau, qui signe le communiqué avec sa devise «Ne jamais abandonner», affirme toutefois avec insistance que sa priorité est de «garder le siège social au Québec et maintenir le plus d’emplois possible».

«J’ai décidé avec mon équipe de me battre et de tout faire pour garder l’entreprise à Saint-Augustin», affirme-t-il dans la missive transmise aux médias.

Il poursuit en promettant, avec l’aide de sa famille et de son équipe, de se «retrousser les manches et rebondir» et entend «investir toutes mes énergies dans ce processus de restructuration pour le bénéfice de nos employés, de nos fournisseurs et de nos clients».

Il précise que «la restructuration financière amorcée aujourd’hui sera accompagnée de changements stratégiques et opérationnels afin d’assurer la rentabilité de l’entreprise dans le futur» et promet de présenter un plan de redressement aux créanciers et aux partenaires financiers de l’entreprise.

Une conférence de presse est prévue pour mardi après-midi. Fait à noter, Louis Garneau est au nombre des créanciers du détaillant spécialisé en sports et plein air La Cordée, qui s’est également protégé de ses créanciers il y a un peu moins de deux semaines.

En septembre dernier, Louis Garneau invoquait un manque de main-d’oeuvre pour expliquer la fermeture de son usine de production de textile à Saint-Augustin, entraînant la mise à pied de 46 personnes.