L’entretien des navires de guerre de plus en plus ardu, selon un rapport

OTTAWA — Une étude interne du ministère de la Défense a révélé que les installations d’entretien de la Marine royale canadienne ont plus de mal à réparer les navires de guerre du Canada en raison d’un manque de personnel, d’un manque de pièces de rechange et de l’âge de la flotte.

L’étude a également révélé que la marine manquait cruellement d’opérateurs de sondeurs et de capteurs pour ses frégates et que les difficultés persistantes à mettre les sous-marins du Canada à l’eau nuisaient à la capacité de la marine de former de nouveaux sous-mariniers.

Il a été constaté que la marine avait été en mesure de mener presque toutes ses missions à l’étranger en déplaçant des personnes et du matériel là où ils étaient le plus nécessaires.

L’exception est la flotte de sous-marins en difficulté, qui n’a pas pu être en service aussi souvent que le gouvernement le prévoyait, indique l’étude, en partie en raison de problèmes avec les soudures de coque et les batteries et les générateurs diesel.

Les officiels de la marine ont déclaré aux responsables de l’étude qu’ils travaillaient sur des plans pour résoudre les problèmes sous-jacents, notamment en investissant et en ajoutant du personnel dans les installations d’entretien de la flotte à Victoria et à Halifax.

Les résultats de l’étude soulignent néanmoins l’importance de recruter et de prévenir tout retard supplémentaire dans l’effort de longue haleine visant à remplacer les flottes de navires de guerre du Canada.