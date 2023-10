L’éolien extracôtier dans l’Atlantique pourrait jouer un rôle dans la carboneutralité

HALIFAX — L’auteur d’un nouveau rapport présentant le Canada atlantique comme un géant potentiel de l’énergie éolienne extracôtière affirme que le réseau réduit de la «boucle atlantique» annoncé cette semaine constitue un bon début, mais qu’il ne sera pas suffisant pour que la région profite pleinement de son potentiel de production.

Dans le rapport publié cette semaine, Peter Nicholson, président du conseil d’administration de l’Institut climatique du Canada, affirme qu’une boucle de transport d’énergie entièrement réalisée reliant les Maritimes au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador «devrait être considérée comme un élément clé d’une stratégie nationale d’énergie propre».

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick se sont engagés lundi à planifier une «boucle atlantique modifiée» dans le cadre d’une déclaration politique commune avec le gouvernement fédéral. On étendrait la connexion existante entre les deux provinces, mais on ne construirait pas de nouvelles lignes vers le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

L’annonce a coïncidé avec la publication du rapport de M. Nicholson pour le groupe de réflexion «Forum des politiques publiques» d’Ottawa.

«Cette annonce ne met pas un terme à la proposition que nous avons avancée dans notre article, soutient M. Nicholson dans une entrevue. Au mieux, c’est un ‘premier acompte’. L’amélioration des connexions entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick devrait être réalisée de toute façon.»

Les deux provinces se sont engagées à améliorer leur connexion de ligne électrique existante tout en l’étendant vers l’ouest jusqu’à Point Lepreau, au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré que l’option est actuellement plus attrayante que la boucle complète, dont les coûts ont triplé pour atteindre près de 9 milliards $ depuis 2020; la version modifiée est estimée entre 1 et 2 milliards $.

Il n’y a toujours aucune certitude sur la manière exacte dont le projet modifié sera financé, et M. Houston a déclaré que rien n’empêchait la construction d’autres sections de cette «boucle».

M. Nicholson estime qu’une boucle élargie sera nécessaire si le développement éolien extracôtier à grande échelle a finalement lieu, afin d’exporter de l’électricité excédentaire vers le Québec, l’Ontario et le nord-est des États-Unis.

«S’il n’existe pas une option de transport de grande capacité hors du Canada atlantique, le développement de l’énergie éolienne extracôtière à grande échelle n’aurait pas lieu», a-t-il estimé.

«Comme le pétrole au Texas»

Son rapport appelle à une vision à long terme pour tirer parti des vents abondants dans les eaux de la région de l’Atlantique, ce qui, selon lui, constitue l’une des clés pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière d’énergie renouvelable.

Il indique que les eaux peu profondes près de l’île de Sable en Nouvelle-Écosse pourraient à elles seules accueillir au moins 1000 turbines, chacune d’une capacité de 15 mégawatts, produisant environ 70 000 gigawattheures d’électricité propre et renouvelable chaque année – suffisamment pour alimenter 6,5 millions de foyers canadiens. La production serait presque deux fois supérieure à l’électricité totale actuellement consommée chaque année au Canada atlantique, indique le rapport.

«L’éolien extracôtier pourrait être pour le Canada atlantique ce que le pétrole était au Texas ou l’hydroélectricité au Québec, écrit M. Nicholson. Nous ne parlons pas ici de quelque chose de progressif, mais de monumental.»

Il convient toutefois de noter que le Canada n’a toujours pas une seule éolienne en activité ou en construction dans ses eaux, alors que des milliers d’éoliennes produisent 30 gigawatts d’énergie éolienne extracôtière rien que dans la mer du Nord en Europe.

M. Nicholson rappelle que si le Canada veut atteindre la carboneutralité d’ici 2050, la Régie de l’énergie du Canada estime que l’énergie éolienne devra fournir environ 30 % de l’approvisionnement total en électricité. Ce chiffre était inférieur à 6 % en 2021.

Compte tenu des projections, M. Nicholson estime que le potentiel de l’éolien extracôtier devrait être difficile à ignorer, mais que d’ardents défenseurs au sein du gouvernement ou des entreprises sont nécessaires pour plaider en faveur de son développement.

«L’existence d’un potentiel ici (dans le Canada atlantique) n’a pas été reconnue, et franchement, je suis un peu perplexe quant aux motifs, a-t-il déclaré. Nous savons depuis longtemps ce que disent et ce qu’impliquent les objectifs de réduction des gaz à effet de serre.»

David Neira, coordonnateur de l’énergie au sein de l’organisme «Ecology Action Centre», à Halifax, croit que ce rapport, bien qu’«ambitieux», est important, car il sensibilise aux bénéfices de l’éolien extracôtier.