L’EPA ordonne une pause dans l’élimination des déchets contaminés du déraillement

EAST PALESTINE, Ohio — Les autorités environnementales fédérales ont ordonné un arrêt temporaire du transport de déchets contaminés provenant du site d’un déraillement de train qui s’est enflammé au début du mois dans l’est de l’Ohio près de la frontière avec l’État de Pennsylvanie.

L’administratrice de la région 5, Debra Shore, de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), a déclaré samedi que l’agence avait ordonné à Norfolk Southern de «suspendre» les expéditions depuis le site du déraillement du 3 février dans l’East Palestine, mais elle a promis que le retrait des déchets reprendrait «très bientôt».

«Tout le monde veut que cette contamination disparaisse de la communauté. Ils ne veulent pas s’inquiéter, et ils ne veulent pas l’odeur, et nous devons aux habitants de l’East Palestine de l’évacuer le plus rapidement possible de la communauté», a déclaré Mme Shore.

La compagnie ferroviaire était, jusqu’à vendredi dernier, seule responsable de l’élimination des déchets et a fourni aux responsables de l’environnement de l’Ohio une liste des sites d’élimination sélectionnés et utilisés. À l’avenir, les plans d’élimination, y compris les emplacements et les voies de transport des déchets contaminés, seront soumis à l’examen et à l’approbation de l’EPA, a-t-elle expliqué.

«L’EPA veillera à ce que tous les déchets soient éliminés de manière sûre et légale dans des installations certifiées par l’EPA afin d’éviter de nouveaux rejets de substances dangereuses et des impacts sur les communautés», a déclaré Mme Shore. Elle a mentionné que les responsables avaient entendu les préoccupations des résidents et d’autres personnes dans un certain nombre d’États et examinaient «le transport de certains de ces déchets sur de longues distances et trouvaient les sites autorisés et certifiés appropriés pour prendre les déchets».

Le bureau du gouverneur de l’Ohio a déclaré samedi soir que sur les vingt camions (environ 280 tonnes) de déchets solides dangereux transportés, 15 camions de sol contaminé ont été éliminés dans une installation de traitement et d’élimination des déchets dangereux du Michigan, tandis que cinq camions ont été renvoyés dans l’East Palestine.

Les déchets liquides déjà acheminés par camion hors de l’East Palestine seraient éliminés dans une installation agréée de traitement et d’élimination des déchets dangereux au Texas, mais cette installation n’accepterait plus de déchets liquides, a indiqué le bureau du gouverneur de l’Ohio.

«Actuellement, environ 102 000 gallons de déchets liquides et 4500 mètres cubes de déchets solides restent entreposés sur place dans l’East Palestine, sans compter les cinq camions retournés au village, a fait savoir le bureau du gouverneur. Des déchets solides et liquides supplémentaires sont générés au fur et à mesure que le nettoyage progresse.»

Personne n’a été blessé lorsque 38 wagons de la compagnie Norfolk Southern ont déraillé, provoquant des dégâts considérables à la périphérie de la ville, mais les craintes d’une explosion potentielle due à la présence de produits chimiques dangereux dans cinq des wagons ont conduit les autorités à évacuer la zone. Ils ont ensuite décidé de libérer et de brûler le chlorure de vinyle toxique contenu dans les wagons-citernes, envoyant à nouveau des flammes et de la fumée noire dans le ciel.

Mme Shore a souligné que l’EPA n’était pas impliquée dans la décision de procéder à la combustion contrôlée, mais elle l’a qualifiée de décision «bien fondée» des responsables locaux et de l’État sur la base des informations dont ils disposaient à l’époque «pour faire face à un produit chimique toxique hautement explosif».

Les responsables fédéraux et de l’État ont déclaré à plusieurs reprises qu’il était sûr pour les résidents évacués de retourner dans la région et que les tests d’air dans la ville et à l’intérieur de centaines de maisons n’avaient détecté aucun niveau préoccupant de contaminants provenant des incendies ou des produits chimiques brûlés. L’État affirme que le système d’eau potable municipal local est sûr et que de l’eau en bouteille est disponible pendant que les tests sont effectués pour ceux qui ont des puits privés.

Malgré ces assurances et une multitude de conférences de presse et de visites de politiciens, de nombreux résidents expriment toujours un sentiment de méfiance ou ont des questions persistantes sur ce à quoi ils ont été exposés et comment cela affectera l’avenir de leurs familles et de leurs communautés.