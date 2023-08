L’équipe de Trump a amassé plus de 7 millions $ après la prise de sa photo d’identité

NEW YORK — Pour Donald Trump, une photo vaut plus de 7 millions $. Son équipe de campagne affirme avoir collecté 7,1 millions $ depuis jeudi, date à laquelle l’ancien président a été incarcéré à la prison du comté de Fulton, en Géorgie.

Trump est accusé d’avoir illégalement comploté pour renverser le résultat des élections de 2020. Il est devenu le premier ancien président de l’histoire des États-Unis à avoir une photo d’identité judiciaire.

Le porte-parole, Steven Cheung, a déclaré que, seulement vendredi, la campagne a rapporté 4,18 millions $, sa journée la plus fructueuse à ce jour.

Ce record souligne à quel point les déboires juridiques de Trump ont été une aubaine en matière de collecte de fonds pour sa campagne, même si son opération politique a dépensé des dizaines de millions de dollars pour sa défense. Les poursuites judiciaires qui s’accumulent n’ont pas non plus affecté la position de Trump dans la primaire présidentielle républicaine, l’ancien président battant désormais régulièrement ses rivaux de 30 à 50 points dans les sondages.

Alors que Trump a décrit sa comparution de jeudi comme une «expérience terrible», et qu’il a déclaré que poser pour la photo historique ne représentait «pas un sentiment de confort», sa campagne a immédiatement saisi son pouvoir de collecte de fonds.

Avant même de rentrer chez lui, dans l’état du New Jersey, son équipe l’utilisait dans des campagnes de collecte de fonds auprès de ses partisans. Trump a amplifié ce message à la fois sur son site Truth Social et en revenant sur X, anciennement Twitter, pour la première fois en deux ans et demi, afin de partager l’image et de diriger ses partisans vers une page de collecte de fonds.

En quelques heures, la campagne de l’ancien président a aussi lancé une nouvelle gamme de produits présentant l’image incluant des t-shirts, des manchons réfrigérants pour les cannettes de bière, des autocollants pour pare-chocs, une affiche signée et des tasses.

M. Cheung a soutenu que les contributions de ceux qui avaient acheté des marchandises ou fait un don sans invitation ont grimpé en flèche, surtout après la publication de Trump sur X.

Les nouveaux dons, a-t-il dit, ont contribué à porter la collecte de fonds de la campagne des trois dernières semaines à près de 20 millions $. Au début du mois d’août, M. Trump a été inculpé à Washington pour des actions criminelles liées à ses efforts pour renverser les résultats de l’élection de 2020, avant la violente émeute de ses partisans au Capitole des États-Unis.

Au même moment, l’organisation politique de Trump a dépensé des dizaines de millions de dollars en avocats, alors qu’il combat des accusations dans quatre juridictions distinctes.

Un récent dossier de financement de campagne a révélé que, même si Trump a amassé plus de 53 millions $ au cours de la première moitié de l’année 2023, une période au cours de laquelle ses deux premières inculpations pénales ont été transformées en un cri de ralliement qui a fait monter en flèche sa collecte de fonds, ses comités politiques ont versé au moins 59,2 millions $ à plus de 100 avocats et cabinets d’avocats, depuis janvier 2021.