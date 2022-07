L’équipe nationale junior de 2003 aurait aussi été impliquée dans un viol collectif

HALIFAX — Hockey Canada a indiqué que des membres de l’équipe nationale junior de 2003 font l’objet d’une enquête pour un viol collectif allégué.

La fédération nationale a dit avoir pris connaissance de ce crime allégué jeudi, après qu’un reporter de la chaîne TSN eut contacté l’organisme pour obtenir ses commentaires. C’est la deuxième affaire d’agression sexuelle présumée à éclabousser Équipe Canada junior en deux mois.

Hockey Canada dit avoir immédiatement contacté la police régionale d’Halifax au sujet de ces allégations. Halifax était l’une des deux villes hôtesses du Championnat du monde de hockey junior 2003. L’organisme a également informé Sport Canada des allégations.

«Hockey Canada est résolue à mettre fin à la culture du silence qui sévit au hockey. C’est pourquoi nous implorons publiquement toute personne ayant des informations à propos de cette affaire de communiquer avec les autorités policières. Nous voulons faire preuve de transparence quant à la façon dont nous avons appris ces allégations d’agression et aux mesures que nous prenons pour y répondre», a écrit l’organisation dans un communiqué.

Le Service de police régional d’Halifax et Sports Canada n’ont pas immédiatement répondu aux requêtes pour des commentaires de La Presse Canadienne.

«Nous croyons que les autorités policières doivent enquêter sur ce qui s’est produit en 2003 et les prions d’ouvrir une enquête sur cette situation troublante. Hockey Canada collaborera avec les autorités de toutes les manières possibles. Nous demandons encore une fois à toute personne ayant des renseignements crédibles sur ces allégations de communiquer immédiatement avec les autorités policières de Halifax», a ajouté Hockey Canada.

La fédération nationale a perdu son financement du gouvernement fédéral en plus de plusieurs commanditaires nationaux en raison d’un viol collectif allégué impliquant l’équipe nationale junior de 2018. Ces allégations ont été soulevées après qu’un média eut révélé que Hockey Canada avait versé 3,55 millions $ à une victime qui avait déposé une poursuite contre l’organisation, la Ligue canadienne de hockey, et huit joueurs non identifiés.

La Presse Canadienne a rapporté lundi que Hockey Canada avait développé un fonds, financé par les frais versés au hockey mineur, pour couvrir les responsabilités non assurées, y compris les réclamations pour abus sexuels. Hockey Canada a confirmé l’existence de ce fonds mardi et ajouté qu’il ne servirait plus à couvrir les réclamations pour abus sexuels.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi qu’Hockey Canada devra procéder à un examen de conscience sincère, alors que la fédération sportive continue de faire face aux retombées liées à sa gestion de cette agression sexuelle présumée — et à un règlement à l’amiable.