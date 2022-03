L’ermite du New Hampshire fait faux-bond à la justice

CONCORD, N.H. — Un ancien ermite du New Hampshire qui est retourné vivre dans la forêt dont il avait été évincé sait que ses jours à cet endroit sont comptés ― mais il semble déterminé à se battre jusqu’au bout.

David Lidstone, qui vient d’avoir 82 ans, ne s’est pas présenté lors d’une audience pour outrage au tribunal, jeudi, dans le cadre de la querelle interminable qui l’oppose au propriétaire du terrain situé en bordure de la rivière Merrimack qu’il a occupé pendant 27 ans, jusqu’à ce que son abri soit détruit par un incendie accidentel.

Compte tenu de ses antécédents de ne pas se rapporter à la justice sans avoir été arrêté, un juge a conclu jeudi que l’absence de M. Lidstone était «probablement volontaire» et il lui a imposé une amende pour rembourser une partie des frais du propriétaire, Leonard Giles.

Il a ajouté que M. Lidstone sera passible d’une amende de 500 $ US par jour s’il n’évacue pas la forêt d’ici le 11 avril.

«Je ne suis pas certaine pourquoi il n’était pas ici», a dit Jodie Gedeon, une kayakeuse qui s’est liée d’amitié avec lui il y a une vingtaine d’années. Une tentative pour joindre M. Lidstone au téléphone a été infructueuse.

Un juge avait publié en 2017 une injonction qui ordonnait à «River Dave», comme on le surnomme, de s’en aller, en lien avec une poursuite déposée par M. Giles. Mais les délais se sont multipliés: en plus de la pandémie, M. Lidstone ratait souvent les audiences, et il a fait quelques séjours en prison pour avoir résisté à l’injonction.

Le petit lot où s’est installé M. Lidstone se trouve à quelques kilomètres de l’autoroute 93, à Canterbury, mais il est caché par les arbres. Il se trouve sur un terrain d’environ 4000 mètres carrés où on pratique l’exploitation forestière. La propriété appartient à la même famille depuis 1963, selon des documents juridiques, et il n’y a actuellement aucun plan pour la développer.

Selon M. Lidstone, il y a quelques années, le père du propriétaire du terrain lui a permis verbalement — mais non par écrit — d’habiter à cet endroit. Le propriétaire actuel le voit plutôt comme un squatteur qui doit être évincé. M. Lidstone conteste même se trouver sur le terrain en question.

«J’ai beaucoup de sympathie pour M. Lidstone, a dit jeudi le juge Andrew Schulman. Mais c’est ce que c’est.»

L’avocate de M. Giles, Lisa Snow Wade, voyait la chose différemment: «De notre point de vue, la personne digne de sympathie dans cette affaire est M. Giles, un ancien combattant de 86 ans qui subit tout ça. C’est n’est pas facile pour lui, émotionnellement ou financièrement.» Son client aurait jusqu’à présent déboursé 39 000 $ US, selon elle.

Plus tôt ce mois-ci, M. Lidstone a dit à l’Associated Press: «Je sais que mes jours ici sont comptés. Éventuellement, je vais devoir déménager». Il avait été arrêté pour intrusion la veille, mais avait plaidé non coupable.

M. Lidstone, qui défend ardemment la propreté de la rivière Merrimack, a dit ne pas savoir ce qui l’attend, même si on lui a offert de nombreux logis et plus de 200 000 $ US en dons.

M. Lidstone est un ancien membre de l’armée de l’air des États-Unis et a quatre enfants. Il invite régulièrement chez lui des plaisanciers à qui il raconte sa vie dans la nature.

Sa petite cabane avait fait l’objet d’un reportage à la télévision en 2018. On voyait une petite cuisine encombrée. Il y avait quelques appareils, des pots étaient suspendus au plafond et des rideaux ornaient les fenêtres. On voyait sur le balcon un tabouret fait de canettes de bière. Il avait transformé un four à bois en ruche. Il avait installé des lumières, un miroir et une corde à linge à sa cabane. Il y avait des piles de bois de foyer.

Mais pendant que M. Lidstone était incarcéré dans le cadre de cette querelle, la cabane a brûlé en août dernier pendant qu’on la démolissait à la demande de M. Giles. Les pompiers ont tranché qu’il s’agissait d’un accident.

On a ordonné à M. Lidstone, qui se défendait seul, de récupérer ses derniers biens et de partir. Il a été inondé d’appuis. Il a cru qu’il ne pourrait plus retourner vivre seul et a habité avec des amis. Mais à la fin de l’automne, il avait transformé un cabanon qui avait survécu aux flammes en cabane improvisée munie d’un four à bois.

On a autorisé M. Lidstone l’an dernier à embaucher un arpenteur-géomètre pour qu’il ait l’esprit en paix, a dit le juge Schulman, mais personne n’a encore pu aller sur place.

Il n’est pas facile de convoquer M. Lidstone à se présenter devant la justice. Aucune route ne se rend jusqu’à la propriété, qui se trouve à environ 2,5 kilomètres dans la forêt. En janvier, un employé de la justice s’est blessé en tentant de se rendre jusqu’à lui, selon Mme Snow Wade.

«Les médias ont présenté M. Lidstone comme un personnage sympathique parce que c’est un ancien combattant de 81 ans qui veut mener une vie romantique loin de tout, peut-on lire dans des documents déposés par M. Giles en décembre. Ça n’excuse pas son comportement de revenir sur la terre de M. Giles encore et encore et encore.»

Canterbury se trouve à environ 400 kilomètres au sud-sud-est de Montréal.

M. Giles habite South Burlington, au Vermont. Il ne savait même pas que M. Lidstone vivait à cet endroit avant d’en être informé par les dirigeants municipaux en 2015. Il a déposé une plainte l’année suivante.