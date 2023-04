L’éruption d’un volcan en Russie projette de vastes nuages de cendres

MOSCOU — Un volcan est entré en éruption tôt mardi dans l’extrême est de la péninsule russe du Kamtchatka, crachant des nuages de poussière à 20 kilomètres dans le ciel et couvrant de vastes zones de cendres.

Le nuage de cendres de l’éruption de Shiveluch, l’un des volcans les plus actifs du Kamtchatka, s’est étendu sur 500 kilomètres au nord-ouest et a englouti plusieurs villages dans une poussière volcanique grise.

Les autorités ont fermé l’espace aérien de la région. Les autorités locales ont conseillé aux habitants de rester à l’intérieur et ont fermé les écoles dans plusieurs communautés touchées. Deux villages ont vu leurs alimentations électriques coupées pendant quelques heures jusqu’à ce que les équipes d’urgence les rétablissent.

Des cendres sont tombées sur 108 000 kilomètres carrés de territoire, selon la branche régionale de l’Académie russe des sciences géophysiques. Les scientifiques ont décrit les retombées comme les plus importantes depuis près de 60 ans.

Le village de Klyuchi, situé à environ 50 kilomètres du volcan, était recouvert d’une couche de poussière de huit centimètres. Les habitants ont publié des vidéos montrant le nuage de cendres plongeant la zone dans l’obscurité.

Le gouverneur du Kamtchatka, Vladimir Solodov, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’évacuer massivement, mais a ajouté que certains résidents ayant des problèmes de santé pourraient être temporairement évacués.

Le volcan Shiveluch a deux parties, le vieux Shiveluch de 3283 mètres et le jeune Shiveluch plus petit et très actif.

La péninsule du Kamtchatka, qui s’étend dans l’océan Pacifique à environ 6600 kilomètres à l’est de Moscou, est l’une des zones d’activité géothermique les plus concentrées au monde, avec environ 30 volcans actifs.