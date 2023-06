Les 1300 postes abolis par BCE ravivent le débat sur le projet de loi C-18

OTTAWA — Un projet de loi visant à forcer les grandes entreprises de technologie à compenser financièrement les médias canadiens pour le contenu de nouvelles apparaissant sur leurs plateformes est de retour sous les projecteurs alors que BCE Inc. a décidé de sabrer 1300 postes, dont 6% chez Bell Média.

Le vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires de Bell, Robert Malcolmson, a soulevé des préoccupations cette semaine au sujet du projet de loi C-18, affirmant qu’il ne fera pas ce qu’il est censé faire si des entreprises comme Google et Meta limitent ou bloquent les liens des articles d’actualité sur leurs sites.

Meta a déclaré cette semaine qu’elle bloque les nouvelles pour 1 à 5 % de ses 24 millions d’utilisateurs canadiens sur Facebook et Instagram dans un test temporaire qui devrait durer la majorité du mois.

En réponse au projet de loi, Google a bloqué des liens menant aux articles de divers médias pendant environ cinq semaines, plus tôt cette année, pour certains utilisateurs canadiens.

M. Malcolmson a déclaré que Bell ne pouvait pas se permettre d’attendre une résolution de l’impasse avant d’annoncer ses mises à pied.

Le projet de loi C-18 attend l’étape de la troisième lecture au Sénat.

