Les 245 profs de l’Université du Québec à Rimouski en grève

MONTRÉAL — Les 245 professeurs de l’Université du Québec à Rimouski ont déclenché la grève mardi.

À la toute fin du mois d’août, ils s’étaient dotés d’un mandat de grève générale illimitée, appuyé à 93,5 %.

Les négociations devaient se poursuivre dans les semaines suivantes avec la direction de l’université. Les syndiqués avaient alors fixé au 10 octobre la date limite pour en arriver à une entente quant au renouvellement de la convention collective, à défaut de quoi la grève serait déclenchée.

Et cette grève a bel et bien été déclenchée mardi matin, a confirmé le Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAR.

Pour le moment, la grève est prévue pour au moins mardi et mercredi. Une assemblée générale des membres est prévue pour décider de la suite des choses.