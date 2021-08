Les 28 milliards $ demandés par les provinces opposent bloquistes et conservateurs

GATINEAU, Qc — Les 28 milliards $ demandés par les provinces au fédéral en transferts en santé opposent bloquistes et conservateurs.

Le chef conservateur Erin O’Toole s’engage à faire passer de 3 à 6 % par an au minimum l’augmentation de l’enveloppe du Transfert canadien pour la santé (TCS) versée aux provinces, mais son adversaire bloquiste n’y voit que du vent.

Le Conseil de la fédération, qui regroupe les provinces, réclame une hausse immédiate des transferts pour qu’ils atteignent 35 % des coûts en santé, sans conditions. Cela équivaut à 28 milliards $ de plus.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a dit oui sans aucune réserve à cette revendication dans une lettre transmise jeudi au président du Conseil de la fédération, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister.

De son côté, le chef conservateur Erin O’Toole a laissé entendre que la hausse de 6 % était un minimum.

«Je vais avoir une approche comme un partenaire, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je vais augmenter les transferts en santé chaque année, sans conditions dans une manière stable et prévisible. Et on va utiliser 6 % comme un minimum. Et si on voit plus de croissance économique, on va accélérer ça.»

Selon M. Blanchet, cette hausse est largement insuffisante à ce rythme pour atteindre la cible réclamée par les provinces.

«Entre 3 et 6 % d’augmentation annuelle ne nous amène pas là avant extrêmement longtemps», a-t-il déploré en conférence de presse devant l’hôpital de Gatineau, dont l’urgence avait dû être fermée en raison du manque de personnel.

«Un très très hypothétique gouvernement conservateur ne serait déjà plus là et on ne serait pas rendu au 35 %.»