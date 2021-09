Les 39 mineurs coincés sous terre à Sudbury sont maintenant sains et saufs

GRAND SUDBURY, Ont. — Les 39 mineurs qui étaient coincés sous terre depuis dimanche dans le nord de l’Ontario sont maintenant tous remontés à la surface et se trouvent en sécurité.

Leur employeur, Vale, qui possède la mine Totten près de Sudbury, a annoncé mercredi matin que l’opération de sauvetage était terminée.

«Je tiens à féliciter notre équipe de secours», a déclaré le PDG de Vale, Eduardo Bartolomeo, dans un communiqué.

«Ramener nos 39 employés à la maison en sécurité et en bonne santé était notre priorité absolue et nous sommes heureux que nos plans et procédures d’urgence aient fonctionné pour obtenir ce résultat. Tous les employés sont en sécurité maintenant et méritent notre profond respect pour leur persévérance et leur ferme volonté.»

Les mineurs s’étaient retrouvés coincés sous terre dimanche lorsqu’une pelle d’équipement lourd devant être descendue au fond de la mine s’est détachée et a bloqué le puits de la mine.

Certains des mineurs ont été piégés jusqu’à 1200 mètres sous la surface, a indiqué la société.

Pour remonter à la surface, les travailleurs ont dû emprunter une série d’échelles avec l’aide d’une équipe de sauvetage. L’opération avait débuté lundi soir.

Une équipe de 58 intervenants de l’équipe de sauvetage de l’entreprise et de l’agence de sauvetage minier de l’Ontario ont aidé les travailleurs pris au piège tout au long de leur longue ascension du système d’échelles, a indiqué l’entreprise.

«Ce sont des nouvelles formidables découlant de circonstances très difficiles», a déclaré M. Bartolomeo depuis la mine.

«Nous tous, chez Vale, étions concentrés sur le retour en toute sécurité de nos employés sous terre et nous nous y étions engagés.»

M. Bartolomeo a dit que la société lancerait une enquête sur ce qui s’était passé «afin que la société puisse en tirer des leçons et prendre des mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus».

Vale a indiqué que, dans l’attente des secours, les mineurs se sont rassemblés dans des stations refuges, où ils avaient accès à de la nourriture, de l’eau et des médicaments.

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario a déclaré qu’une équipe d’inspection enquêterait sur l’incident.

La mine Totten a ouvert ses portes en 2014 à Worthington, en Ontario, et produit du cuivre, du nickel et des métaux précieux. Elle emploie environ 200 personnes.